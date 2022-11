Murió Víctor Maytland, emblemático director argentino de cine porno

Víctor Maytland, emblemático director de cine porno argentino, murió este miércoles a los 75 años, tras haber estado internado dos días en la Clínica de la Esperanza, en el barrio de Villa Santa Rita.

El fallecimiento del director y guionista fue confirmado por Hernan Panessi, autor del libro Porno Argento.

Maytland, cuyo verdadero nombre era Roberto Serna, dirigió más de 150 películas porno en la Argentina, convirtiéndose en un ícono del entretenimiento para adultos a nivel nacional.

Según el sitio especializado en cinematografía, Imdb, su última producción fue en 2009.

En 2010, en una entrevista con Clarín, tras haber abandonado el cine porno, contó que se quería dedicar a hacer "comedias con picardía, a lo Hugo Sofovich. Películas más inteligentes, con más contenido, con actores convencionales, sin sexo explícito".

Además, en aquel mismo diálogo, expuso su récord de haber filmado 60 películas porno en un año. "Y dos en un día", añadió.

"Una vez hablábamos con un amigo de cómo Coppola había hecho dos películas simultáneamente: La ley de la calle y Los marginados. Le dije que yo era capaz de hacer dos en un día, y surgió una apuesta. Gané: hice Carpas calientes y Haciendo dedo . Los argumentos no son muy elaborados, y quedé de hospital, pero ambas anduvieron bien", contó entonces.

Sin embargo, la vida cinematográfica de Maytland no estuvo vinculada exclusivamente al sexo. Sobre su etapa anterior relató: "Yo era un estudiante de cine comprometido, con simpatía por el peronismo revolucionario. Llegué a participar como meritorio en La hora de los hornos. Trabajé con Pino Solanas y Octavio Getino".

Siete años después, en otra entrevista con este medio Maytland sostuvo que la industria del porno en Argentina se había "acabado". "Ahora no da para hacer más de una peli por año. Internet se comió todo el negocio", remarcó.

Embed Se nos fue Víctor Maytland, el director de cine porno más importante del país. Dirigió más de 150 películas y trazó un camino. Fue el tipo que, en 1989, se animó a filmar el primer largo nacional: La Tortugas Mutantes Pinjas. Mil aventuras juntos: gracioso, amable y pillo. pic.twitter.com/aJwDRjDHCl — エルナン (10) (@hernanpanessi) November 3, 2022

También cargó contra el INCAA al sostener que nunca le había proporcionado un subsidio para llevar a cabo alguna de sus producciones. "¡¿Subsidios?!Jamás un subsidio, nunca, nunca. De haber presentado uno de mis proyectos, lo hubiera hecho de manera encubierta para después meterle el porno. No podía ir de frente", afirmó.

"Siempre tuve la duda de por qué no me subsidiaba. Igual yo nunca me presenté. No me animé y como además me iba muy bien, no necesitaba ninguna clase de subsidio", subrayó quien reconoció que también utilizó para algunas obras el seudónimo de Jean Luc Godet.

Su muerte no pasó desapercibida en el mundo del espectáculo. Por caso, Lorena Mexy, quien en su perfil de Twitter se define como la "actriz principal de Víctor Maytland", escribió: "Siempre vas a ser el rey y el número uno , solo espero que en el más allá exista un lugar donde los amigos nos volvamos a encontrar . Q.E.P.D".

Además, César Jones, colega de Maytland, afirmó también en esa red social que se trata de una "hora triste" por la muerte de Maytland, y le envió sus "condolencias a familiares y seres queridos" del director porno.