Nació en Caleta Olivia y es productora de Rosalía 

El 18 de marzo se estrenó “Motomami”, el tercer disco de estudio de Rosalía. Entre memes, el hype y quienes ya decretaban la muerte de su carrera por el mal recibimiento de un fragmento de “Hentai” adelantado en TikTok, el álbum comenzó su camino mediático y, dejando a un lado la crítica integral del trabajo, un hecho llama la atención: CUUUUuuuuuute, el tema 12, está coproducido por la argentina Tayhana.

Productora y DJ nacida en la ciudad de Caleta Olivia, Tayhana vive en México hace varios años, cuando se fue del país por motivos económicos y con la idea de construir un futuro que le permitiera vivir de la música.

Su sonido remite a lo tribal, al exorcismo; en sus sets ronda una sensación de despojo e invitación al ritual, ese que toda buena fiesta debería tener. Sus beats se debaten entre lo oscuro del trance de bandas como The Knife con la algarabía fiestera del reggaeton y la cumbia.

En ese contraste hardcore latino pueden encontrarse samples de Ricky Martín o Chayanne e incluso Sting. La apuesta de esta santacruceña es bien rica, un aire afilado que rompe las barreras de ese reggaeton mainstream que parece ser el único válido en las plataformas actualmente.

Tranquila, con una cama de fondo, Tayhana responde las preguntas de Infobae de una manera clara y firme, con la misma solidez con que arremeten sus beats.

-¿Cómo fue el proceso de “CUUUUuuuuuute”? ¿Llegaste a contactar directamente a Rosalía o le llegó tu beat por alguien más?

Estaba de vacaciones en Caleta Olivia con mi familia y NAAFI [No Ambition And Fuck-all Interest, el sello mexicano fundado en 2010 con el que trabaja] me avisó que Rosalía estaba convocando a productores para su disco. Pasé días enteros trabajando, durante la hora de la siesta me ponía a revisar demos, carpetas y todo mi trabajo.

Envió su beat y a la semana recibió la noticia: Rosalía estaba encantada con lo que había escuchado y pensaba usarlo para su próximo disco. Idas y vueltas, sea por tiempos de producción o decisiones de la disquera que excedían sus deseos, Rosalía venía trabajando con “Motomami” hacía un tiempo y parecía que el tema de Tayhana iba a quedar afuera. Pero a fin de 2021, la argentina recibió un llamado informándole que “CUUUUuuuuuute” formaría parte del álbum.

El increíble recibimiento que recibió la canción vino acompañada de algo más que camaradería artística: Rosalía la incluyó en los créditos de la canción como productora y la nombra cada vez que tiene oportunidad en las notas que viene dando por el lanzamiento del disco.

Antes de irse de Argentina, Tayhana formó junto a un grupo de amigues Hiedrah, un colectivo que busca que la pista de baile sea un espacio político. Un lugar valioso y cada vez más necesario. Se fundó en 2013 como una fiesta pequeña que de a poco comenzó a ganar visibilidad y hoy es un nombre conocido en la movida nocturna. Su statement defiende las disidencias y propone el club con una mirada política. En Hiedrah hay artistas, DJs y productoras con base en Buenos Aires y una proyección que transita diversos lugares de la región.