Nadando al amanecer

Hasta agosto de 2020, su relación con el mar pasaba por acompañar a su tío en kayak y la fotografía de distintos eventos. Todo se limitaba a eso para Ornella Legato, docente de nivel inicial y una de las mujeres que el sábado pasado concretó la hazaña de nadar desde Km 3 a la costanera céntrica en pleno amanecer. Para recibir la puesta del sol mar adentro en compañía de su hermana Anabel, la profesora Débora Estivez y el apoyo logístico de Aylín Guzmán en kayak.

“Siempre veía a la gente de ‘Nademos’ pero no me animaba. Porque si bien tenía todos los elementos –traje neopreno, gorra, etcétera- no sabía nadar. Pero me decidí en agosto y de apoco y acompañada por la gente del grupo comencé de a poco”, comentó Ornella a El Patagónico.

El sentirse acompañada –en especial por Rosario López Ayechu- y ser parte de una comunidad como “Nademos Juntos- Domadores del Marques” fue la que la llevó a pensar en grande.

“Ahí conocí a Débora (Estivez) y surgió la idea de nadar al amanecer solo mujeres. Ya para octubre íbamos todos los días a nadar a la costanera. Y de a poco fuimos planeando esto de ir viendo cuándo coincidía la marea alta (para superar el muelle de Km 3) con la puesta del sol”, describió.

El momento ideal fue el sábado 30 de enero. A las 6:10 de la mañana las intrépidas nadadoras iniciaban su periplo en la costa de zona norte, para recorrer 2500 metros.

"Hacía unos pocos meses que empezamos a nadar las tres juntas en el mar, y estamos acostumbradas a nadar juntas casi a la par. Participamos en algunas de las travesías de ‘Nademos juntos- DM’ y veníamos planeando nadar un amanecer. Habían varias cosas que tenían que coincidir: la marea, el amanecer y el clima y todo eso se cumplía este sábado. Así que organizamos para nadar de Km 3 a la costanera, con el apoyo de Aylín en un kayak y alguien afuera que nos esperaba. Y salió todo mejor que lo imaginamos. Fue una aventura solo de mujeres esta vez y aunque fue la misma distancia que nadamos casi todos los días, el amanecer y las toninas que se podían ver cerca del lugar por el que pasamos le dieron su toque especial", comentó Ornella.

Para su hermana Anabel, que volvió desde La Plata, el momento culmine le dio una impronta distinta a la travesía "empezamos el día nadando en las frías aguas patagónicas, bajo los rayos del sol que empezaba a asomar y teñía la superficie de un cálido color naranja. En esos momentos, te inunda un liberador sentimiento de paz y tranquilidad que se comparte con las personas apasionadas por este maravilloso pasatiempo".

En el caso de Débora, la puesta del sol la había vivenciado haciendo senderismo por los cerros de la capital petrolera. Pero esto fue distinto “sin dudas ver el amanecer en el mar cruzando del 3 a costanera fue una de las más lindas experiencia de mi vida, tener el mar, el sol saliendo sobre el muelle y el cerro Chenque es una postal q no voy a olvidar. Y el apoyo de Aylin (Guzmán) que es surfista, kayakista y saca unas fotos increíbles.

Nosotras pusimos mucho entusiasmo para hacerlo, entrenamos todos los días en costanera, tomando todos los recaudos de seguridad. Y salió increíble. Estamos agradecidas con Víctor y Tomás que nos despidieron en la costa del 3 y nos esperaban ansiosos en Costanera. Siempre es importante contar con gente q este siguiendo nuestro avance en tierra. Esperamos seguir sumando experiencias. Animarnos a más y poder inspirar a otras mujeres hacerlo, como aquellas mujeres que fueron inspiración para nosotras y nos acompañaron en nuestros inicios en el grupo de ‘Nademos Juntos- DM’.

Si hay algo lindo que me dejó la pandemia fue encontrar esta gente maravillosa que me impulso a meterme al mar y hacer estás travesías. En estos tres meses es sin dudas mi cable a mar", sentenció Débora Estivez

Aylin Guzmán fue su apoyo en el mar y quién hizo los registros fotográficos que acompañan esta nota “fue re-emocionante verlas llegar, y un desafío para mí también porque era la primera vez que pasaba por ahí. Siempre con todos los recaudos, y el kayak que lo prestó Marco Artega del gimnasio Training Moved".