Nancy Pazos contra Bullrich: "Estallé porque quiso sacar ventaja"

Nancy Pazos fue tendencia en Twitter por cruzar a Patricia Bullrich tras su mensaje por el crimen de Morena en Lanús. Ante esto, la periodista hizo un categórico descargo.

Nancy Pazos habló en El amor es más fuerte, su programa en Radio 10, y expresó tras el revuelo: "De golpe ayer me enteré que fui tendencia en Twitter, pero lo insólito es por qué".

Tras poner en contexto a los oyentes, la comunicadora explicó por qué se enojó con la precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio: "El tuit de Patricia Bullrich empieza bien, se solidarizó con la familia de Morena. Pero sigue 'esto no da para más, transformaron a la Argentina en un país invivible'. Y ahí estallé por la ventaja del intento de sacarle rédito político, cuando el cuerpo de Morena estaba todavía caliente".

"Esto fue lo único que dije, pero fue transformado por los trolls. Por suerte tengo la capacidad para que no me importe y me dé gracia la cantidad de barbaridades que me dicen en las redes. En general, toda esta gente la forma más grande que tiene de hacerme doler, que me ven como ultra K, que K no soy, me atacan diciéndome gorda, despechada, que bien que Santilli se fue con Analía... suelten, ya está", siguió indignada.

Por otro lado, Nancy apuntó contra los medios por cómo titularon la noticia con sus dichos: "Lo repudiable era que una política, Patricia Bullrich, tratara de tomar ventaja a los otros, como si ella no tuviera nada que ver. Es un caldo de cultivo de un montón de situaciones que viene desde hace años. Un poco de pudor, es lo único que estaba pidiendo, que fue lo que no tuvo Patricia Bullrich cuando salió a tratar de sacar ventaja culpando al otro. ¿Y lo repudiable es lo mío porque me calenté porque estaba intentando sacar ventaja?".

El miércoles, Nancy Pazos fue tendencia en la red y generó repudio tras cruzar a Patricia Bullrich y pedirle que se haga cargo de la muerte de Morena Domínguez, de 11 años, tras ser asaltada por motochorros en Lanús.

Al aire de Radio 10, Nancy Pazos primero leyó el mensaje de Patricia Bullrich por el crimen de Morena: "Patricia Bullrich dice: 'Otra vez el dolor, ahora con el asesinato de Morena de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo, esto no da para más, transformaron a la Argentina en un país invivible'".

Acto seguido, la periodista cruzó a la precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio: "Patricia Bullrich, hacete cargo que es en el lugar donde ibas a hacer el acto (de cierre de campaña). Hacete cargo...".

"Es un momento para acompañar en el dolor y basta. No podés pasar un mensaje político cuando se te suspendió tu acto de cierre con tu candidato a Gobernador. Patricia Bullrich eligió como candidato a Gobernado a (Néstor) Grindetti, que no digo que sea culpable de esto, pero fue en su municipio, donde las cámaras están pero el patrullero llega media hora tarde", agregó Nancy Pazos.

Este recorte radial se volvió tendencia en Twitter y varios usuarios salieron al cruce de la periodista: "Pedazo de infeliz", "Tugo es el responsable", "Qué ser nefasto", "Qué mujer más horrenda", "¿Hacerse cargo de qué? Si ella no gobierna", "Nada más sorete que Nancy".