Nancy Pazos liquidó a Cinthia Fernández

Cinthia Fernández anunció que se dedicará a la política y se sumaría a Unite, partido en el que milita Amalia Granata.

La panelista provocó varios comentarios (a favor y en contra), y entre las últimas opiniones Nancy Pazos fue letal al dar su punto de vista sobre la incursión de Fernández en la política.

Un cronista de Hay que ver le preguntó por el nuevo rol de Cinthia y la periodista primero ironizó haciendo referencia a los inicios muy sexies de la carrera de la bailarina: “El hilo dental. Me enteré hace poco del hilo dental. Primero, le doy la bienvenida a cualquiera que quiera hacer política en este país porque creo que es la única manera de empezar a cambiar las cosas”.

Y luego se refirió al desembarco de la panelista en la política: “Es cierto que aparecen nuevos emergentes, a simple vista casi extraños, por la falta de representatividad que tiene la gente hoy cuando ve que los políticos se dedican a sus pelotudeces y no a las cosas importantes”.

Sin filtro, la ex panelista después apuntó contra Fernández: “En el caso de Cinthia, el mismo día que lo dijo ya denotó un poco de falta de conocimiento de las reglas básicas de lo que hace a la vida democrática. Porque le dijeron ‘vas a ser legisladora’ y dijo ‘no, diputada’. No saber siquiera que ser diputada es ser legisladora es un poco fuerte”.

Más crítica y picante, Pazos agregó: “Cinthia es el emergente de esta sociedad. EE.UU. tuvo a Trump, Brasil a Bolsonaro y nosotros a las Granatas y las Cinthias Fernández. Son emergentes de una sociedad que claramente está enferma”.

¿Votaría a Cinthia?, lanzo el cronista de canal Nueve. “De ninguna manera la votaría. No puedo votar a alguien que no sabe ni siquiera dónde va a estar sentada. Olvidate. Es divina, la quiero, me parece una mina bárbara pero no”, respondió de forma contundente Pazos.