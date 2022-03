La conductora y productora de TV, Natalia Denegri, habló de su demanda contra Google. "A mí me tendieron una trampa para atrapar a Tarantini, pusieron drogas en mi casa", afirmó en referencia a cómo inició la causa denominada en su momento por los medios "Caso Coppola".

Natalia Denegri: "Me da vergüenza contar en Estados Unidos como empecé en la televisión"

La conductora y productora de TV, Natalia Denegri, aseguró en dialogo con C5N que su demanda contra Google no interfiere con la libertad de expresión "porque no pido que borren los videos" del escándalo mediático de los años 90 conocido como "Caso Coppola" -explicó- sino que se los desvincule de su nombre y se respeten sus "derechos y garantías como víctima de delitos".

"Yo tenía 19 años, empezaba a estudiar abogacía. Yo no pedí ser famosa, a mí me tendieron una trampa para atrapar a Tarantini, pusieron drogas en mi casa", afirmó.

"Estuve 3 días detenida en Dolores en las peores condiciones. Querían que culpe a Coppola cuando yo estaba detenida", dijo y agregó: "Perdí todo, mi sueño, mi carrera, mi proyecto de vida. A los 3 días me llevaron a un canal de televisión, yo era menor de edad, antes la mayoría de edad era a los 21 años".

Denegri aseguró que el reclamo judicial no se fundamenta en el denominado "Derecho al Olvido" -que aún no está regulado en el país-, sino en la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos que "protege la intimidad y garantiza el trato digno" de estas personas y a "no revictimizarme", así también como leyes y tratados internacionales sobre violencia de género, niñez y adolescencia.

"De repente me tenían viviendo en hoteles para que no vaya a la competencia, éramos manipuladas por productores", afirmó en referencia al trató que tenían con ella.

"Me da vergüenza contar en Estados Unidos cómo empecé en la televisión, allá no conté nada, solo se enteraron a través de Google", dijo.

“No estoy pidiendo que se borre nada, solo que no se vincule mi nombre con las canciones, con las peleas, porque están incitando a la violencia. Hay que regular Internet, hay que regular a Google. Yo no soy lo que Google dice que soy, esa no es mi actualidad", recalcó.

"Hablé con Samanta Farjat y sé que ella reclama algo parecido", reveló, y en cuanto a la sentencia aseguró que cree que la Corte Suprema se expedirá rápido.