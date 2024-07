Náutico, Lagartos y Chenque RC ganaron en la 2ª fecha del hóckey

La Asociación Austral de Hockey disputó el fin de semana en cancha de Chenque Rugby Club, la segunda fecha del torneo de Pista 2024 que lleva el nombre de Copa ’Sofía Cárdenas’.

En ese contexto, en los partidos de Primera Damas, hubo victorias de Náutico Rada Tilly, Lagartos de Pico Truncado y el dueño de casa Chenque RC.

Las ’aurinegras’ derrotaron 10-7 a Deportivo Portugués, Lagartos superó 3-2 a Santa Lucía, mientras que el ’Celeste’ goleó 9-1 a Calafate RC.

La jornada, que se jugó tanto el sábado como el domingo, también comprendió partidos de las categorías formativas, es decir que se jugó en Sub 19, Sub 19 B, Sub 16, Sub 16 B y Sub 14.

Panorama de la 2ª fecha

SABADO 6

Cancha: Chenque RC.

Local: Chenque RC.

Sub 14

- Chenque Blanco 21 / Comodoro RC 0.

- Deportivo Portugués 1 / Náutico Negro 0.

- Calafate RC 2 / Santa Lucía 2.

- Chenque Celeste 0 / Náutico Amarillo 6.

Sub 16B

- Chenque RC 6 / Calafate RC 0.

Sub 19 B

- Calafate RC 1 / Náutico 1.

Sub 19

- Náutico Amarillo 12 / Chenque RC Blanco 2.

- Calafate RC 6 / Deportivo Portugués 3.

DOMINGO 7

Cancha: Chenque RC

Sub 16

- Chenque Blanco 7 / Santa Lucía 4.

- Náutico Negro 5 / Sarmiento 2.

- Calafate RC 5 / Deportivo Portugués 3.

- Náutico Amarillo 15 / Comodoro RC 0.

- Lagartos 8 / Náutico Negro 1.

Primera Damas

- Náutico Rada Tilly 10 / Deportivo Portugués 7.

- Lagartos 3 / Santa Lucía 2.

- Chenque RC 9 / Calafate RC 1.