Náutico Rada Tilly mejoró lo hecho en torneos anteriores

El domingo finalizó la participación del plantel superior femenino de hóckey campo de Náutico Rada Tilly en el Campeonato Regional de Clubes (CRC) "A" Patagonia, organizado por la Confederación Argentina, ubicándose en la 5ta. posición y conservando así la plaza en la categoría "A".

Los resultados fueron los siguientes: vs Marabunta 2-3 (goles de María Azul Ragghianti y Antonieta Bianchi); vs La Barraca Hóckey 1-4 (gol María Julia Leiva); vs Club Atlético Independiente 1-2 (gol Amanda Manso); vs Chenque RC 4-2 (goles de María Azul Ragghianti (3) y Amanda Manso) y vs Trelew RC 2-1 (goles de María Azul Ragghianti y María Julia Leiva).

De esta forma se mejoró lo realizado en torneos anteriores demostrando gran progreso en el juego incluyendo el desarrollo de jugadoras surgidas de formativas.

Esto augura que el proyecto encarado por subcomisión y cuerpo técnico seguirá brindando satisfacciones en los futuros torneos, al igual que sirve de estímulo para la gran cantidad de jugadoras que conforman sus categorías menores.

Felicitamos al cuerpo técnico y las jugadoras que pusieron todo su esfuerzo en cada entrenamiento y cada partido.

Y como el deporte no da tiempo para muchos festejos, el Club ya prepara la participación en los próximos Argentinos de Clubes de Hóckey Pista para Mayores, del 21/4 al 24/4 a realizarse en Comodoro Rivadavia, y para las categorías Sub14 y Sub16, del 5/5 al 8/5 que se desarrollará en la ciudad de El Calafate.