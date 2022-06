El Patagónico | Deportes | HOCKEY - 06 junio 2022

Náutico Rada Tilly se coronó en Primera y Calafate obtuvo títulos en tres divisiones

El equipo de la villa balnearia le ganó 4-2 en la final a Chenque RC y se quedó con el título del torneo Apertura de Hóckey Césped de Primera Damas que organizó la Asociación Austral. "Cala" se consagró en Sub 19, Sub 16 y Sub 14. En Sub 16B, el título fue para Deportivo Portugués.