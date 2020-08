Nicole Neumann confirmó que tiene coronavirus

Nicole Neumann confirmó este lunes que dio positivo el hisopado al que se había sometido luego de conocer que la empleada que trabaja en su casa estaba contagiada de coronavirus.

En "Nosotros a la mañana", la modelo de 39 años comunicó la novedad desde su casa, donde se encuentra aislada y sin síntomas, según contó.

“Cuando vi el positivo entré en pánico, se me vino el alma al piso”, confesó la modelo, quien se encuentra junto a sus 3 hijas, Indiana, Allegra y Sienna, a las que, mientras no presenten síntomas, no hisoparán.

“Desde ese momento, los convivientes y los contactos estrechos, que somos mis hijas y yo, tenemos que hacer cuarentena preventiva. A los chicos no se los hisopan, y a mí me dio positivo. Pero gracias a Dios lo estoy transitando de manera asintomática”, continuó quien afirmó que se siente bien. También confirmó que su empleada fue trasladada a un centro de aislamiento.

Además sostuvo que ella “hizo todo bien” y tomó los recados pertinentes. “No hubo reuniones, no hubo nada. Un mínimo descuido del que tenés al lado. Es lo que está pasando en el mundo entero y nos tocó de cerca”.

Con respecto a los síntomas que presentó la modelo, explicó que solo tuvo un poco de dolor de garganta. “Ahora toman diez días del mínimo síntoma, luego ya no contagiás, no hay que hisoparse y ya estás dado de alta. Ya el lunes, si se animan, y me lo permiten vuelvo a trabajar”, anticipó a sus compañeros.