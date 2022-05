Niño lanzó una campaña para comprarle anteojos a su amigo

El mensaje no tardó en difundirse y pronto alcanzaron el objetivo inicial: "El viernes a la noche hicimos un video, lo colgamos como cualquier otro a la red y nos fuimos a dormir. El lunes nos levantamos y vimos que había plata en mercado pago. Alguien lo compartió y se hizo la magia de las redes”, relataron.

Hasta el momento, ya juntaron 100.000 y una óptica local les dio los anteojos completos. Pero surgió otra necesidad: a Josué lo tienen que operar de la vista. Es por eso que la campaña continúa para cubrir todos los gastos que necesitará en ese procedimiento.

El nene grabó un video, su papá lo subió a las redes sociales y en poco tiempo logró su objetivo. “Soy Joaquín, mi compañero de quinto grado, Josué, está necesitando lentes nuevos. Él tiene un problema en la vista y los que usa los tiene rotos hace mucho tiempo, los tiene atados con alambres porque lamentablemente su mamá no puede comprarlos porque no tiene trabajo y necesita unos nuevos. Cuestan cerca de $20.000 porque son especiales”, explicó en el video que se hizo viral.

Embed Me ayudan a compartir? Mi hijo Joaquín está juntando unos pesos para ayudar a su compañero Josué que necesita anteojos nuevos! Estaba ahorrando para ir a ver a Los Pumas a San Juan en Agosto pero prefiere usar sus ahorros en los lentes para su compañero! Twitter haz tu magia! pic.twitter.com/9umA0iu05p — Viajo con 3 Sabandijas (@gabitocordobes) April 30, 2022

Cómo sigue la campaña

“Estoy muy agradecida con todo. Él tiene problemas de la vista desde los cuatro años y hace dos que no le hacíamos lentes nuevos”, contó la mamá de Josué, Beatrizm a El Doce.tv. Además, dijo: “Que un niño de nueve años tomara una decisión así, me sorprendió mucho. Cada vez que veía el video en algún canal me largaba a llorar”.

En tanto, la mamá de Joaquín destacó a ese medio: “Dio un primer paso, pero esto se logró entre todos. Espero que esto sea como un comienzo de que el mundo no está perdido y que con algo chiquito se puede mejorar entre todos”.

En cuanto tuvieron el dinero, una óptica se puso en contacto con ellos para hacerle los anteojos. “Cuando explotó el tema la familia Moro, que tiene una óptica, hizo todo para poder suministrarle los lentes”, dijo Gabriel, el padre de Joaquín.

En la nota, Joaquín contó que juntaba dinero para ver a Los Pumas: “Pero me fijé que Josué que se le caían los anteojos, que los tenía agarrados con alambre y cinta y dije: ´no puede ser que esté así´. Y puse mi dinero para él y le agradezco a toda la gente que lo ayudó”. Josué, que se encontraba a su lado, le dijo emocionado: “Gracias Joaquín por comprarme estos lentes, que Dios te bendiga”.

Si bien Josué ya tiene sus antejos, debe operarse, por lo que la colecta continúa. “Se van a generar un montón de gastos así que vamos a tomar el compromiso de todos. Josué va a tener que ir cambiando la graduación cada tanto tiempo”, explicó el papá de Joaquín.