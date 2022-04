No les alquilaron por ser argentinos y se vengaron con el Mundial 

“No arriendo argentinos”, fue la respuesta que recibió Sofía por parte de la inmobiliaria chilena “Verónica Propiedades” a la que le consultó por dos departamentos que quería alquilar durante sus vacaciones en ese país. La reacción de la mujer, oriunda de la provincia de Mendoza, fue cordial y el contacto, a través de WhatsApp, terminó ahí. Sin embargo, el fracaso de la selección de fútbol de Chile en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar le sirvió como excusa algunos días después para desquitarse de alguna manera de la inexplicable actitud de la empresa de alquilar.

Sofía luego publicó los chats en las redes sociales, la broma se viralizó y hubo una catarata de reacciones negativas de los usuarios en contra de la inmobiliaria.

El intercambio entre la turista y la compañía comenzó hace ya algunos días mientras estaba de viaje junto a su familia. La mujer, de acuerdo con lo que se observó en las conversaciones, le consultó por dos viviendas en la región de La Serena, al norte de Chile. La intención era quedarse cuatro personas en una y cuatro en la otra.

El lugar en el que siempre se quedaban estaba ocupado y necesitaban de urgencia hospedaje. La inmobiliaria en principio le contestó a través de audios y le dio la información que necesitaba. Pero en un momento, Sofía le comentó que contaban con el PCR negativo, el pase sanitario y que eran argentinos. Fue en ese momento que “Verónica Propiedades” le dio la insólita respuesta y la joven de inmediato le contestó escuetamente aunque con respeto: “Bueno, hubieses empezado por ahí. Gracias igual”.

AFUERA DE OTRO MUNDIAL

Pero este martes último se confirmó lo que ningún hincha chileno hubiese querido: su selección se quedó por fuera del Mundial de fútbol. Sofía vio la oportunidad, recordó el mal momento que pasó tras ser discriminada y le volvió a escribir a la inmobiliaria. “Hola, te hago una consulta, los departamentos están equipados con televisión”, y al recibir una respuesta positiva le replicó: “Buenísimo, para que puedan ver el mundial. Xenófoba”. La contestación en ese momento de la empresa fue corta. Apenas le dijo “No” y acompañó el mensaje con un emoji.

Pero la historia estaba lejos de terminar. La mendocina compartió los chats en su cuenta de Twitter para dar cuenta de lo ocurrido y de su pequeña venganza. “Un plato que se sirve frío”, escribió Sofía junto a las capturas de las conversaciones que mantuvo con la empresa. Lo que nunca imaginó es que la broma se viralizara y las reacciones de miles de usuarios fueran de tal manera. Es que de acuerdo con lo que se observa en las respuestas, muchos entraron a la publicación de uno de los departamentos en la página oficial de la inmobiliaria y publicaron cientos de reseñas negativas sobre la vivienda.

Algunas con historias desopilantes y alejadas de realidad, mientras que otros también se sumaron a las chicanas futboleras. Pero con algo en común: la valoración siempre era de una sola estrella. Es decir, la calificación más baja posible pese a que ninguno se había hospedado en el lugar. Simplemente reaccionaron ante la discriminación que sufrió la mendocina.

La mujer recibió cientos de comentarios, su posteo tiene más de 17 mil “retuits” y ya superó los 190 mil likes. Incluso personas de México, país que sí va estar representado en la cita mundialista, se sumaron a las bromas. La mujer aclaró que no se trató de un mensaje en contra de Chile ni mucho menos. De hecho dijo que es un país al que aprecia y que siempre la trató bien. Simplemente su intención era contar el mal momento que pasó con su familia.

Fue de tal magnitud la movilización en las redes sociales que la misma “Verónica Propiedades” le contestó a Sofía y se quejó del daño que le había hecho al viralizar los chat. Además negó que no les hayan alquilado la vivienda por “ser argentinos”. Sin embargo, el mensaje es contundente.

“No es real lo que dices. Jamás viajaste, uno de los requisitos para ingresar a Chile, es declarar un domicilio en covid.cl, has causado un gran daño gratuitamente. Tendrás que retractarte de tus dichos, los cuales no son reales. Quienes me conocen creen en mí”, escribió la propietaria.

La respuesta de Sofía no se hizo esperar. “Mira Verónica, yo hice un chiste nada más, siempre te traté con respeto. Aclaré que no tengo nada en contra de Chile. Pero que me digas mentirosa? Daaaale. De todos modos me disculpo por lo que la gente hizo. No tengo problema”, escribió la turista.

Finalmente, por las reacciones masivas, la joven se vio obligada a restringir sus tuits y sólo las personas que ella autorice pueden seguir el hilo con las bromas futboleras.