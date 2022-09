"No me autopercibo sirena, soy una mujer que practica un deporte distinto"

“Hola @cronica me gustaría saber de dónde sacaron ese titular porque yo no les di ninguna entrevista... Estaría bueno que no inventen cosas, yo no me autopercibo sirena soy una mujer que practica un deporte distinto”, dijo en sus redes sociales Paula Olmedo, la joven de Esquel que sueña con dedicarse profesionalmente al mermaiding.

El mermaiding consiste en nadar como sirena, con las piernas juntas en impulsos que nacen desde la cadera y aguantando la respiración bajo el agua mucho tiempo y en actividad, lo que requiere trabajo pulmonar y mental.

Embed Hola @cronica me gustaría saber de dónde sacaron ese titular porque yo no les di ninguna entrevista... Estaría bueno que no inventen cosas, yo no me autopercibo sirena soy una mujer que practica un deporte distinto. https://t.co/UbRGgosIuR — Pau ♀️ (@KhalessiOfCats) September 19, 2022

En el mundo es una práctica bastante común y las sirenas trabajan profesionalmente en espectáculos bajo el agua. En nuestro país, Paula Olmedo, oriunda de Esquel, es una de las más destacadas y reconocidas profesionales del mermaiding.

Tiene 30 años y estudió para ser maestra de nivel inicial, pero su vida dio un giro y ahora quiere ser sirena profesional, según contó en diálogo con El Destape.

Paula comenzó a practicar mermaiding por casualidad: primero, con la estética de sirena y luego se metió de lleno en este deporte, y ahora busca poder dedicarse a tiempo completo a esa actividad nacida en China pero difundida en gran parte del hemisferio norte.