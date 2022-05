La diva Moria Casán se despegó de Susana Giménez y Mirtha Legrand y pidió que no la comparen con ellas dos. "Yo no soy una diva, yo soy mucho más que una diva".

"No me comparen con Susana y Mirtha porque me devalúan"

“Te pido por favor que no me compares ni con Susana ni con Mirtha porque me devalúan”, comenzó diciendo Maria Casán en una entrevista en la que aseguró que les acababa de “bajar el precio” a ambas.

Pero la Casán siguió: “No tengo nada que ver. Yo soy una artista transgresora, no me quedo nunca en un lugar de comodidad. Las respeto muchísimo, pero estoy harta de que me comparen con Susana y con Mirtha porque eso me lo puso la prensa. ‘Las tres divas’. Y yo no soy una diva, yo soy mucho más que una diva. Nada que ver con ese título. No me enoja ni nada. Yo entiendo que lo dicen en cuanto a glam y permanencia. Pero yo tengo una trayectoria de transgresión. Creo que sería una outsider del sistema”.

Como si su postura no quedara clara, Moria continuó con su autodefinición. “Soy una mina que está en el espectáculo argentino hace más de cincuenta años y estoy haciendo toda clase de cosas, que no tienen nada que ver con estas dos mujeres”, concluyó.