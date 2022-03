Hace seis meses que un padre no tiene contacto con su hija de 4 años. Se trata de otra víctima de una denuncia que le hizo su expareja, la misma que fue denunciada por su propio padre cuando desapareció cuatro días dejando a la niña sola.

"No me rindo, sigo por vos": otro papá que no puede ver a su hija

Los casos de padres que no pueden ver a sus hijos no son pocos en Comodoro y desde el Juzgado de Familia N°2, a cargo de Guillermina Sosa, no hay ningún tipo de respuestas.

Desde hace meses padres, madres y otros parientes vienen exigiendo respuestas a las autoridades para acelerar los tiempos de la Justicia y volver a ver a sus seres queridos. La indiferencia es la respuesta que obtienen.

En esta ciudad los padres son los más denunciados, indicaron a El Patagónico desde la ONG “Infancia Compartida”. “Son más los varones que las mujeres que sufren esto; se separan, llegan a un acuerdo, no se cumple con el régimen de visita” contaron.

Es que la mayoría que está en el grupo “son todos papás y mamás que tienen acuerdos en las audiencias, llegaron al Juzgado (de Familia), pero la otra parte, después, a la hora de la práctica, no la cumple; empiezan a denunciar y el Juzgado no ve estas cosas”.

“En los juzgados esperan a ver quién denuncia a quién para ver a quién excluyen y listo. Ya hicieron su deber”, aseguró a Infobae Juan Foster, separado de su hijo desde 2013.

“Las denuncias en el juzgado de familia se pueden hacer sin prueba alguna y a las 24 horas ya se tiene la orden de alejamiento del progenitor denunciado. La perimetral es automática. Pero otros plazos no se cumplen. A las 72 horas debería hacerse la primera audiencia” amplió.

“La denuncia debería ser resuelta en un máximo de 60 días que nunca se cumple. Entretanto, le dan la guarda exclusiva a ese padre o madre que denuncia y el chico queda aislado y a merced de una persona que puede ser más dañina que el excluido”, se agregó.

“NO ME RINDO, SIGO POR VOS”

A través de un conmovedor posteo, M. L –a quien en esta nota se lo menciona por sus iniciales para evitar identificar al menor de edad por razones legales- contó el drama que atraviesa por no poder ver a su hija que hoy tiene 4 años.

La abuela de la niña tampoco puede tener contacto con ella por decisión de la mujer, pese a que pasaba gran parte del tiempo con ella.

Todo comenzó con una denuncia en la justicia que hizo su expareja hace seis meses, acusándolo de violencia familiar. La última vez que tuvo contacto con ella tenía apenas tres años. En sus redes sociales, M. compartió varias fotos junto a su nena antes de que no pudiera verla más.

Su expareja fue denunciada por su mismo padre cuando desapareció cuatro días, dejando a la niña en la casa de su abuela y al cuidado de su padre, en 2020, meses antes de la pandemia.

“Felices cuatro años mi bebé; si me pedís que no me rinda SIGO POR VOS” escribió el papá.

La causa se encuentra en el Juzgado de Familia N°2 de Comodoro y hoy no está resuelta y hasta ahora él no pudo sanar el vínculo con su hija. A todo esto, cumple todos los meses con la cuota alimentaria para su pequeña.

“Feliz cumple amor; nunca pensé estar lejos tuyo tanto tiempo; nunca pensé no estar con vos este día en especial haciéndote upa y cantándote el feliz cumpleaños espero que estés bien; te extraño mi vida mucho”, expresó en una de sus cuentas.

M.L. quiere compartir momentos con su pequeña y no puede hacerlo por causa de la desidia judicial.

Los casos en Comodoro se vuelven comunes y desde el Juzgado de Familia N°2, a cargo de Guillermina Sosa, actualmente no hay ningún tipo de respuestas al calvario que deben atravesar estas familias comodorenses.