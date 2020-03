"No puede ser que la policía siempre sea noticia porque nos mata"

El 15 de septiembre de 2018, alrededor de las 4:50, Brian Gómez recibió un violento golpe que ocho días después le provocaría la muerte. Fue a la salida del pub Draw, en la vereda impar del boliche situado en San Martín, entre Pellegrini y 9 de Julio.

Por la muerte del joven quedó imputado el oficial de policía que prestaba servicio en la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia, Ángel Luis Hernández, quien debía comparecer en la audiencia preliminar el pasado 11 de febrero pero por solicitud del defensor particular del imputado se reprogramó la misma ya que en dicha fecha el defensor tenía agendados otros debates.

Conocida esta noticia, familiares de Gómez anunciaron una movilización en pedido de justicia para mañana a las 13:00 que iniciará en la Escuela 83 y se trasladará hasta el Ministerio Público Fiscal de la ciudad.

Constanza Izquierdo, cuñada de Brian, habló en radio Del Mar sobre esta marcha y aseguró que: “la hacemos para pedir justicia, no solo por Brian si no por todas las víctimas de la violencia policial. No tienen que seguir pasando estas cosas, no puede ser que la policía, que nos tiene que cuidar sean siempre noticia porque son los que agreden, los que abusan de su poder, los que nos matan”.

Izquierdo agregó sobre el cambio de fecha de la audiencia preliminar: “la audiencia era para el 11 de febrero y la cambiaron para el 27 de marzo por pedido de Hernández, eso nos molestó muchísimo porque parece que tiene más derechos él que nosotros”.

Constanza detalló que desde la familia están pidiendo un cambio de carátula en la causa, “el 23 de septiembre se van a cumplir dos años y la carátula sigue siendo por lesiones, y Brian no está lesionado, Brian ya no está. Es una vergüenza, queremos eso también”.

Para finalizar, la cuñada del joven asesinado a golpes volvió a insistir en señalar la responsabilidad de las fuerzas policiales a la hora de ser protagonistas en hechos de violencia: “con nosotros se comunicó muchísima gente que sufrieron lo mismo por oficiales, siempre es puntual por la Seccional Primera. La fuerza debería haber tomado sus medias y haber hecho algo con sus agentes y sin embargo siguen trabajando, Hernández sigue trabajando en una oficina, pensamos que nos toman el pelo”.

EL HOMICIDIO DE BRIAN GOMEZ

Según la imputación de la Fiscalía, Brian Gómez y M. P. habían protagonizado una discusión dentro del Draw Pub, siendo expulsados del local.

El boliche tenía dos personas de seguridad privada en su interior y la presencia de dos efectivos policiales en la puerta, como seguridad adicional. Estos últimos eran Luis Ángel Hernández y Santiago Casner.

Ya expulsados de pub, M. P. acompañado de su novia, su hermano y tres testigos se dirigieron por la calle San Martín hasta el lugar donde se encuentra el local comercial Galatea modas, a la altura 321 de esa calle.

En ese momento arribó Brian Gómez con el fin de continuar la discusión. Según la Fiscalía, Gómez le propinó un golpe de puño a uno de ellos y a continuación se produjo un forcejeo entre Gómez y M. P. dentro del hall de dicho local de modas.

Ambos cayeron sobre la vidriera provocando la activación de la alarma de seguridad del comercial. A raíz de esa última situación intervinieron en la pelea dos testigos.

Ante la pelea llegaron al lugar los policías Hernández y Casner, acompañados por las dos personas de seguridad privada del pub. De acuerdo con la acusación de la fiscalía, Hernández, utilizando un bastón tipo tonfa y sin mediar voz de alto, le asestó un golpe en la cabeza a Gómez en la zona tempo parietal derecha, con un excesivo abuso de sus funciones y con pleno dominio y control de la fuerza.

La Fiscalía plantea que el suboficial de policía portaba el bastón sin la capacitación y acreditación policial necesaria.