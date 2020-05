"No quiero para Esquel algo que se parezca a Cuba"

“Aparece algo como el impuesto a la riqueza que se habla a nivel nacional y si sale una ordenanza acá no sé si estaríamos haciendo dos veces lo mismo, y que una empresa tenga que pagar en Buenos Aires y acá en Esquel nuevamente no me parece”, señaló el intendente de Esquel.

Para Sergio Ongarato (Juntos por el Cambio), “el desafío no pasa por sacarle al que todavía tiene algo”, ya que ello –a su criterio- “va a terminar de empobrecer el país y complicar las pocas inversiones que puedan llegar. Creo que estas medidas nos llevan cada vez más cerca de Venezuela, cada vez más cerca de Cuba. De golpe aparece que la República de Cuba viene a darnos asistencia en Salud a los argentinos, como si no tuviéramos médicos buenos”,

Asimismo, el intendente subrayó –según publica El Chubut-: “no quiero para Esquel, ni para mi provincia, ni mi país, algo que se parezca a Venezuela y mucho menos a Cuba porque sabemos que falta la libertad; después falta dinero y falta salud, y cuando hay violaciones a los derechos humanos nadie se entera. Cualquier cosa que me acerque a la situación de Venezuela o a la situación de Cuba la voy a rechazar”.