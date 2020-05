Santiago Goodman, secretario general de ATECh, cuestionó al gobernador Arcioni y al diputado Igon por "militar el Impuesto a la riqueza a nivel nacional pero no en provincia".

"No se les cae una idea para generar recursos"

El dirigente gremial cuestionó los dichos del ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, quien “habla en radios nacionales diciendo que la provincia está quebrada, que no se pueden pagar los sueldos y que lo que se viene adelante es mucho peor que lo que pasa al día de hoy, pero no se les cae una idea para generar nuevos recursos”.

En ese sentido, también apuntó a los legisladores provinciales al referirse que “al único que escucho manifestarse a favor de la ley de Impuesto a la riqueza es al diputado Igon, y lo he visto militar esa ley. Ahora yo le preguntaría al diputado, ¿en la provincia del Chubut por qué no milita del mismo modo una tributaria extraordinaria que le garantice al Gobierno de la provincia de Chubut fondos que no tiene?” y cuestionó: “Me parece que ahí hay una tarea que nadie está haciendo”. Además, señaló que desde el gremio “apoyamos el proyecto del impuesto a las riquezas”.

Asimismo, también afirmó que “es el tiempo para que los dueños de los generadores de energía eólica, con lo que están ganando, hagan los aportes que tienen que hacer”.

En ese sentido, amplió: “Hoy por hoy los parques eólicos creados gracias a las exenciones de impuestos, muchos financiados por el propio Estado nacional, generan altísimas riquezas a gente que “se la llevan en pala y la dejan afuera del país; entonces me parece que ahí hay un eje que es el que hay que tratar de garantizar”.

Asimismo, remarcó la necesidad de que “nuestros legisladores de la provincia tienen que, de una vez por todas, seriamente legislar y armar leyes que le garanticen a Chubut esos fondos que no tiene”.

Goodman es el titular del gremio docente, cuyos afiliados aún no cobraron el mes de marzo, mientras este jueves deberían cobrar abril. La crisis es su sector es notoria en esta provincia desde hace años, pero se agudizó en 2019 cuando comenzaron las huelgas por el pago escalonado de haberes y los incumplimientos en los aumentos que acordó el gobernador Mariano Arcioni antes de las elecciones en las que fue reelecto, junto a Ricardo Sastre.

Fueron 17 semanas sin clases el año pasado, desde el 22 de julio al 19 de noviembre, mientras en 2020 ni siquiera comenzó el ciclo lectivo.