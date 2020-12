No se modificará la ordenanza de "Pirotecnia Cero"

“Hemos tenido una solicitud para avanzar en una modificatoria y dijimos que íbamos a hacer las consultas con los padres del grupo TEA (Trastornos del Espectro Autista). Lo hicimos y ya tomamos la decisión de no avanzar en ninguna modificación, por lo que seguirá vigente la pirotecnia cero”, afirmó rotundamente el concejal Gustavo Reyes este viernes.

Recordó que algunos comerciantes “nos pedían que aprobáramos los de ‘bajo impacto sonoro’ y nosotros desde el desconocimiento hicimos consultadas a quienes saben. Nos dijeron que por más mínimo, el impacto sonoro está y si en un solo artículo hay un nivel de decibeles tolerable, al sumar muchos se potencia”.

La ordenanza fue aprobada durante la gestión de Carlos Linares, aunque se aplica en plenitud recién desde el año pasado, más allá de que para las fiestas pudo verse que se comercializaba pirotecnia a plena luz del día ante la vista gorda de quienes debían velar por el cumplimiento de la ley.

“Ahora llegamos a la decisión de no innovar en la pirotecnia cero. No podemos modificar lo que decidió otra composición de este Concejo y nivel nacional se está avanzando en este sentido, así que nosotros no podemos cambiar algo que va en esta línea”, acotó Reyes en LaCienPuntoUno.

El concejal también admitió presiones por parte de comerciantes que “nos mandan mensajes de whatsapp, pero ya les dijimos que no vamos a avanzar. Estamos de acuerdo en no innovar”.