"Nos falta un montón para llegar al 60 por ciento"

El secretario de Salud del municipio de Comodoro Rivadavia citó a la primer ministro alemana Angela Merkel para trazar un panorama de lo que vendrá a partir de la intensificación del Plan Detectar que este lunes a la mañana concluye en el barrio Abásolo. En el gimnasio municipal de allí se revisó el domingo a 150 personas.

“A nosotros nos sirve llegar a la casa y detectar personas de riesgo; tenerla cerca y que esté controlada por el área de Salud. La cantidad de muertes de estos días tiene que ver con una disminución de cantidad de fallecidos por accidente de tránsito; gente que no tuvo otras patologías, pero la cantidad de fallecidos vino de lugares distintos y no todos de los geriátricos. Los de ayer no provenían de allí”, aclaró el funcionario en diálogo con LaCienPuntoUno.

Acotó que todo transcurrió en forma normal, aunque muchos no entienden el sentido del programa lanzado el jueves en esta ciudad en el barrio Stella Maris y que proseguirá ahora en barrios de la zona norte.

Al respecto, Catalá reconoció que “es evidente que mucha gente no cumplió con el aislamiento teniendo síntomas, ya sea habiéndose sometido a un hisopado o no. Con este sistema apostamos a un cambio porque se acerca mucha gente y eso quiere decir que les importa saber y les importa no contagiar”.

A diferencia del proceso que se somete al PCR y cuyo resultado tarda algunos días, el procedimiento del Plan Detectar establece también un hisopado, pero de una sola fosa nasal. La muestra se introduce en un líquido que saca la carga genética viral y se introduce en un aparato parecido al test de embarazo, que determina en minutos si es positivo o negativo.

“Hubo gente que quería el hisopado sí o sí porque de las empresas los habían mandado y esto solo nos sirve para tener un indicio, hacerles firmar una declaración jurada y pedirles que se aíslen”, aclaró el funcionario.