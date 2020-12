"Nosotros cumplimos los protocolos sanitarios", aseguró Rodrigo Castillo

El árbitro de básquetbol, Rodrigo Castillo, quien estuvo internado en grave estado por contagiarse de coronavirus, aseguró que tanto él como sus colegas cumplen "los protocolos sanitarios" en la pretendida burbuja que la Asociación de Clubes (AdC) instruyó para reanudar la competencia en noviembre pasado.

"Nosotros (los árbitros) cumplimos con todos los protocolos sanitarios. Íbamos del hotel en el que estábamos alojados a los estadios y de allí, de vuelta al hotel", resaltó el árbitro que pasó internado en terapia intensiva con una grave complicación pulmonar durante casi dos semanas, luego de contagiarse con el virus de la Covid-19

Castillo, de 46 años, señaló que "encontrar los responsables de la situación no tiene sentido ahora. Habrá que intentar no repetir errores y mejorar en la organización", agregó.

El árbitro, de dilatada trayectoria en Liga Nacional (LNB), se contagió durante la primera quincena de noviembre, junto a una nómina de colegas y compañeros estimada en una docena, aproximadamente.

"Mi contagio se debe haber dado después del partido Gimnasia de Comodoro (Rivadavia)-Argentino (Junín), con nueve jugadores con Covid al día siguiente", especuló el juez.

"Sentía mucho cansancio, al principio. Luego mucha fiebre y falta de aire. La pasé muy mal y mi estado llegó a ser delicado y grave", describió Castillo al programa radial Reloj de 24 (AM 530).

Las complicaciones pulmonares comenzaron a generar otras deficiencias en los riñones y aparato digestivo de un árbitro que reveló que "se me rompían las venas y se me infiltraban las canalizaciones", mientras lo atendían en el Sanatorio Finochietto.

"No tenía ningún antecedente y venía de hacer una buena pretemporada durante 8 meses en Mar del Plata. Pero siento como que pasó un tren por encima", graficó el árbitro.

Castillo, quien apenas pudo conducir en cinco partidos en lo que va de la temporada de la Liga, sabe que no tendrá acción en lo que resta del certamen.

"Mi mente está puesta en recuperarme. Pero así como estoy, aún, me faltan fortalecer músculos y siento que no estoy en condiciones. No quiero dar lástima en una cancha de básquetbol", aseguró.

Castillo reconoció que las autoridades de la LNB "están trabajando en una asistencia hacia mí. Creo que no me dejarán a la deriva", afirmó.