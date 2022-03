En un mensaje grabado desde la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández señaló que "nuestra batalla hoy es contra los especuladores. Contra los codiciosos. Contra quienes buscan aún en situaciones tan complejas sacar una renta extraordinaria. Contra los agoreros de siempre, que intentarán instalar el sálvese quien pueda o buscar culpables rápidos y respuestas sencillas".

El mandatario aseveró que " Confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios. No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios, aplicar la ley de abastecimiento si es necesario y utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios".

Por otro lado Fernández indicó que "Necesitamos fortalecer las expectativas, pero esto solo lo conseguiremos si somos capaces de sentarnos en torno a una misma mesa, construyendo los entendimientos necesarios para construir el futuro. Mientras sigamos viviendo en un país en el que algunos, por las dudas, suben los precios con total desdén, no podremos hacerlo".

También señaló que "no podemos seguir permitiendo que algunos aprovechen un momento de excepción para acumular ganancias en desmedro de la sociedad argentina. Para enfrentar esta batalla necesitamos del compromiso de todos y todas. Este problema nos afecta como conjunto social que somos. Afecta a las empresas que no pueden planificar. Afecta a los bolsillos de las familias que no pueden llegar a fin de mes".

El presidente Alberto Fernández convocó en su discurso a representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil a "una mesa de acuerdo que permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación".

Además, admitió la decisión de constituir un fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de la suba del precio internacional de los productos al precio que pagan los argentinos y argentinas. "He instruido a mis ministros para que tomen las medidas necesarias y ellos serán los encargados de comunicarlas”, a partir de este sábado.