"Esta forma de 'suicidio colectivo' que es negarse a cumplir con las medidas de distanciamiento sin dudas no es la solución", sostiene el Colegio Medio del Sur del Chubut ante la enorme circulación del Coronavirus en la región y pide "a nuestra gente que reflexione, que se informe por los canales oficiales de las autoridades de Salud, que no se deje manipular".

El Consejo Directivo del Colegio Médico del Sur de Chubut emitó un comunicado titulado “A los chubutenses” en el que advierte que la “situación sanitaria tiende a salirse de control” debido a que parte la población sigue sin entender el mensaje para mitigar los efectos y daños que provoca el Coronavirus.

A continuación, el comunicado textual: “El Colegio Médico del Sur de Chubut, una vez más, quiere ser una instancia de esclarecimiento y reflexión. Con mucha preocupación asistimos a una situación sanitaria que tiende a salirse de control. Día a día vemos cómo, a pesar de las normas y acciones que se adoptan desde las autoridades de Salud, nuestra población sigue sin entender el mensaje. Se siguen realizando reuniones familiares, fiestas y eventos con traslados de personas fuera de sus domicilios provocando los contagios y fallecimientos que todos los días siguen mostrando las estadísticas.

“No queremos repetir aquí lo ya conocido: ‘Si no hay vida no hay economía posible’; ‘La mortaja no tiene bolsillos’; ‘Cuidarte es cuidar al otro’, etc. Sabemos que hay gente que la está pasando muy mal por la falta de un ingreso que le permita vivir con cierta dignidad, pero esta forma de ‘suicidio colectivo’ que es negarse a cumplir con las medidas de distanciamiento, sin dudas no es la solución. Tampoco creemos que tenga sentido volver a Fase 1, porque si no se cumple con el actual esquema de protección menos se va a aceptar una medida más dura.

“Queremos que se tome conciencia de la situación sanitaria. Los trabajadores de la Salud se encuentran al límite de sus posibilidades de respuesta, más aún aquellos del sistema público que a veces trabajan sin cobrar el sueldo en tiempo y forma. La escasez del recurso humano es cada vez más notoria. Nada se logra trayendo más respiradores si después no hay profesionales capacitados para manejarlos.

“Por último pedimos a nuestra gente que reflexione, que se informe por los canales oficiales de las autoridades de Salud, que no se deje manipular por algunos medios y personas que lamentablemente están haciendo un uso político de esta tragedia mundial.

“Nuestro Juramento Hipocrático dice: ‘Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad; Otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen; Ejercer mi profesión dignamente y a conciencia; Velar solícitamente, y ante todo, por la salud de mi paciente; Guardar y respetar el secreto profesional; Mantener incólume, por todos los medios a mi alcance, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica; Considerar como hermanos a mis colegas; Hacer caso omiso de credos políticos y religiosos, nacionalidades, razas, rangos sociales y económicos, evitando que se interpongan entre mis servicios profesionales y mi paciente’”.

CONSEJO DIRECTIVO COLEGIO MÉDICO DEL SUR DE CHUBUT.