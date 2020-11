Nueva denuncia para Torres Otarola 

Su exmarido, Francisco "Paco" Massardi, la acusa de usar una autorización que no le corresponde. Dijo que hace dos años que no ve a sus hijos.

Francisco “Paco” Massardi, exesposo de Cecilia Torres Otarola, denunció a la exministra de Desarrollo Social por considerar que días atrás estuvo en Esquel sin cumplir con los protocolos que rigen por la pandemia del Covid-19. Además, la crítico por su accionar en la función pública y contó que hace dos años que no puede ver a sus tres hijos.

En una entrevista con Cadena Tiempo Esquel, Massardi indicó que el jueves 19 de noviembre asentó una denuncia contra Torres Otárola “cuando la vi circulando por Esquel”. Detalló que lo hizo en la Comisaría Primera, dando cuenta de un rodado procedente de Playa Unión en el que se movilizaban su ex mujer y Silvana Cañumil, y estaban alojadas en un complejo de cabañas, con ingreso a la ciudad el miércoles 18.

“Paco” Massardi, dedicado al comercio, remarcó que la exministra “exhibió un permiso de libre circulación por 48 horas” lo que le molestó por considerar que “es una habilitación en última instancia es para funcionarios o políticos”, al tiempo que sugirió preguntar “¿quién es Cecilia Torres Otárola?”.

También planteó “si es aún colaboradora del Gobierno Provincial o vino a demostrar que a la caridad hay que pasarla por las redes sociales, sin sentirlo en el corazón cuando uno ayuda a algunas personas”.

Según publica hoy Jornada, el hombre lamentó que de las autoridades tuvo “cero respuestas” e insistió en que su ex esposa “presentó un certificado de libre circulación cuando sólo se puede desplazar la gente de la Comarca en el marco del turismo intra-comarcal”.

SIN VER A SUS HIJOS

Preguntado al respecto, Massardi afirmó que parece que sus tres hijos no estuvieron en Esquel con Torres Otarola. “Vinieron la niñera y dos personas más, que en la portada declararon que eran choferes”. Agregó que “con ella y mis hijos hace casi dos años que no tengo vínculo, y hace más de cinco años que me separé. El divorcio salió a los pocos meses”.

Al contar por qué no ve a sus hijos, manifestó que “se los llevó a vivir a Rawson y antes de irse realizó una denuncia diciendo que el padre les pegaba, a partir de lo cual comenzó una situación legal porque era una locura esa denuncia”.

En el mismo sentido Francisco Massardi dijo que el expediente por su presentación en los Tribunales de Esquel pasó al Juzgado de Familia de Rawson y “estoy tratando de litigar en ese ámbito para poder ver a los nenes”.

Aseguró que cumple con la cuota alimentaria de los tres hijos y pidió que la gente de Esquel y la Comarca “se acuerde que esta mujer está imputada y la tenemos que recordar como la política que bancarizó la coima en la provincia de Chubut”.

Por otro lado sostuvo que desde los medios habría que pedirles explicaciones a la Policía y la Justicia, acerca de “quién le dio el permiso de circulación por 48 horas, y si es a través de una Fundación que no está registrada en ningún lado, sin que se sepa quién firmó para preguntarle por qué lo hizo, porque ese permiso no lo consigue cualquier hijo de vecino. Se lo dieron a alguien que está acusada de robarle a la Provincia”.