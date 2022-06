Nuevo relevamiento para definir la Avenida de Circunvalación  

Es otra de las obras que quedaron inconclusas desde hace años y comprende un trayecto pavimentado de casi cinco kilómetros y al menos dos puentes para ensamblar los accesos norte y sur de la ciudad del Gorosito.

Está relacionada con la autovía Rada Tilly – Caleta Olivia y su construcción podría retomarse antes de finalizar 2022, pero previamente debe actualizarse el proyecto original.

Para ello esta semana se iniciaron nuevos trabajos de topografía, los cuales están a cargo de topógrafos de la Dirección Nacional de Vialidad.

Para observar el relevamiento, este martes arribó procedente de Río Gallegos, el jefe del Distrito 23 del citado organismo vial, Martín Medvedowsky, acompañado por el abogado de la repartición, Gustavo Curi.

Los mismos recorrieron el trayecto que pasa por inmediaciones de la Segunda Laguna, junto al intendente Fernando Cotillo y la ingeniera Florencia Robledo, quien es la supervisora de obras de la autovía, también perteneciente a Vialidad Nacional.

En una breve charla que mantuvo con la prensa, Medvedowsky dijo que básicamente hay que “adaptar y actualizar” el proyecto original de la Avenida de Circunvalación que permitirá desviar el tránsito pesado que circula por la Ruta Nacional N° 3 y la Ruta Provincial N° 12 , en ambos sentidos.

“Nos comprometimos a terminarlo en noventa días para que lo antes posible se licite la obra y se pueda iniciar antes de finalizar este año” manifestó el funcionario.

También hizo saber que debe realizarse un estudio de las estructuras de dos puentes que quedaron inconclusas para establecer si pueden ser utilizadas o “volver a proyectarlas” y además definir si se mantendrá la misma traza debido a los nuevos barrios que fueron apareciendo en el ejido urbano.

Finalmente, al ser consultado acerca si podía dar seguridad a la comunidad de que esta obra no volverá a paralizarse por cuestiones políticas, dijo que todos los vecinos deben bregar para que no la misma no se vea influenciada por cambios de gestiones gubernamentales.