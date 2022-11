Nuevos fallos de la Corte para que Clarín siga sin límites en sus tarifas

La Corte Suprema firmó 2 fallos que favorecen al Grupo Clarín y le permiten mantener sus tarifas de celular, cable e internet fuera de los límites que fija el Estado. Ambos fallos tienen la firma de los 4 cortesanos, incluido Carlos Rosenkrantz, algo ilegal ya que el Grupo Clarín fue su cliente. Suma así 58 expedientes que firma por fuera de la ley. Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti avalan esta ilegalidad. Parece que nadie quiere enemistarse con Héctor Magnetto.

El caso de las tarifas del Grupo Clarín está en la Corte desde junio de 2021, hace más de 16 meses. El propio presidente Alberto Fernández describió este letargo como un “un acto de complicidad judicial con el poder económico real”, al referirse a que la Corte no resuelve la medida cautelar que le permite a Magnetto y sus socios no cumplir con el decreto 690 que el presidente rubricó el 21 de agosto de 2020. La Corte sabe: ahora, al rechazar 2 planteos contra esa cautelar, la prorrogó. Mientras el tema de fondo no se resuelva (la validez del decreto presidencial) cobrarán lo que quieran.

¿Qué establece el decreto 690? Que los servicios de telecomunicaciones son un “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” y que sus precios serán regulados por el Estado. El Grupo Clarín judicializó este decreto. Primero lo hizo en enero de 2021, en plena feria judicial, pero el juez Walter Lara Correa rechazó dictar una cautelar para suspenderlo.

La empresa apeló y en abril de 2021 logró un fallo a favor de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, firmado por los camaristas Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) apeló el fallo pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegara a la Corte. El Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, el último recurso. Ahora la Corte rechazó esos recursos.

Fuente: El Destape