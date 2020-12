Ordenaron detener a los rugbiers que atacaron al joven

La Policía fue a buscar a Lucio e Ignacio Cozzi al domicilio de La Plata, pero no los hallaron. Le dieron una golpiza a Felipe Di Fransesco tras una discusión en una fiesta clandestina.

La Justicia de Claromecó dispuso la detención de Lucio e Ignacio Cozzi, los hermanos acusados de darle una paliza a Felipe Di Fransesco durante una fiesta clandestina en la madrugada del 27 de diciembre. La medida ocurre tras el pedido de la fiscal Natalia Ramos, que investiga la causa caratulada como “lesiones graves agravadas por la participación de dos personas”. Al recibir la orden, la Policía fue al domicilio de los rugbiers, en La Plata, pero no los encontraron.

La agresión tuvo lugar a 2.000 metros del faro en la localidad balnearia de Claromecó, partido bonaerense de Tres Arroyos, en una reunión clandestina a la que asistieron unas 500 personas. Felipe Di Francesco (23) y su hermano Ramiro (26) se encontraba levantando botellas de vidrio y latas para limpiar la zona cuando un grupo de seis o siete personas, entre ellas los mellizos Cozzi (31) empezaron a provocarlos.

“Arrancaron a tirar basura al fuego. Mi hermano, que es ambientalista, les pidió que en vez de tirarlas al fuego, nos dieran una mano", contó Felipe y agregó en declaraciones televisivas: "Ahí Lucio empezó a prepotear e insultar a mi hermano”. De acuerdo con el relato de Ramiro, tras el altercado, los Cozzi lo interceptaron cuando él se subía a su camioneta y lo golpearon.

“Me agarraron solo, por la espalda. No se si fue una emboscada o me estaban esperando. Quedé inconsciente y me siguieron pegando en el piso”, dijo el chico de 23 años.

“Podría haber terminado en una desgracia”, sostuvo Guillermo, papá de Felipe, a Infobae. Tras la paliza Felipe fue trasladado a un centro médico de Claromecó y luego a la clínica Hispano. Quedó con doble fractura de tabique, cuatro dientes rotos, un corte en la cara y un traumatismo en el ojo izquierdo. “Fue un acto de cobardía. Fueron a buscarlo cuando estaba solo. Le destrozaron la cara”, apuntó.