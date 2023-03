En enero de 1986, cuatro meses después de la caída de un Cessna en una pequeña colina a unos 90 km del bosque Natahala, Carolina del Norte, se descubrió que un oso negro de unos 80 kilos encontró una de varias bolsas que habían sido tiradas desde el avión. La olió y decidió probar el contenido. Cuando por fin se encontró el cadáver del animal, la autopsia reveló que la muerte se debía a una hemorragia cerebral, a hipertermia, fallo respiratorio, fallo renal y fallo cardíaco. Dado que las 40 bolsas de plástico, unos 35 kilos en total, estaban destrozadas y vacías, los agentes creyeron que otros animales insensatos (algunos de tipo humanoide) aprovecharon la ganga colombiana durante los meses que precedieron al descubrimiento del cadáver del oso.

El Oso Intoxicado pasó de ser una anécdota de los años ochenta a un espectáculo multiplex para las masas hasta hace cuatro años, cuando el guionista Jimmy Warden decidió hacer lo que mejor se les da a los escritores, es decir, no escribir nada. “Buscaba excusas para no empezar un trabajo pendiente y me metí en Twitter o puede que fuera Instagram”, recuerda. Encontró unas líneas acerca de la historia y empezó a investigar. “Fue como entrar en una madriguera, no podía parar de pinchar enlaces hasta saber toda la historia. Fue un descubrimiento”.

En la página de Reddit encontró un post con lo siguiente: “Puede que en los cinco minutos anteriores a la muerte del oso, este se convierta en el depredador más peligroso del continente”. En ese momento, Warden tuvo una idea. “Fue lo que me inspiró para el guion de la película”, reconoce. “Pero también sabía que debía tener más que al oso muriendo de sobredosis, o sería un poco deprimente. Se me ocurrió entonces que antes podría matar a mucha gente. Desde el primer momento en que me topé con la historia, supe que tenía que convertirla en un guion. No iba a dejar pasar semejante oportunidad. Nunca la había pasado tan bien escribiendo un guion hasta que empecé a imaginar las formas en que un oso intoxicado mata a gente en el bosque”.

“Como miembro del público, y como alguien que ha querido hacer cine, siempre me han gustado las películas donde se mezcla el terror y la comedia”, explica Elizabeth Banks. “En mi opinión, el terror y la comedia son las dos caras de una misma moneda. Lo mejor es conseguir llevar al público por una montaña rusa, que se muera de risa y de miedo, que se sobresalte. Y ese ha sido el objetivo de la película: injertarle a una auténtica comedia momentos de suspense y mucho gore, y pasarlo superbién con un oso muy grande que va a joder a mucha gente”.

Género: Terror Origen: USA

Título original: Cocaine Bear

Año: 2023 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 35 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Elizabeth Banks

Guión: Jimmy Warden

Producción: Elizabeth Banks, Brian Duffield, Max Handelman, Phil Lord, Christopher Miller, Matt Reilly, Aditya Sood, Christine Sun

Música: Mark Mothersbaugh Fotografía: John Guleserian Montaje: Joel Negron

Reparto:

Keri Russell (Sari), O'Shea Jackson Jr. (Daveed), Alden Ehrenreich (Eddie), Jesse Tyler Ferguson (Peter), Brooklynn Prince (Dee Dee), Isiah Whitlock Jr. (Bob), Ray Liotta (Syd), Margo Martindale (Guardabosques Liz)