Othar participó de la presentación oficial de la comisión vecinal del barrio Stella Maris

La presentación se llevó adelante este jueves en la sede de la Asociación Vecinal del barrio Stella Maris, con la presencia del al intendente Othar Macharashvili; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el Secretario de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich; la presidenta de la Asociación Vecinal de barrio Stella Maris, Romina Silva; miembros del gabinete municipal; concejales; vecinalistas; referentes de distintas instituciones; y una importante cantidad de vecinos.

En este contexto, Macharashvili indicó que “esta vecinal viene cumpliendo año a año roles importantes, exigiendo y haciendo cumplir todo lo que se necesita para el barrio. En los momentos que estamos viviendo en estos últimos tiempos, los vecinos se ponen al hombro la gestión de mejoras sustanciales para cada uno de los sectores”.

“Desde el Estado hemos redoblado el compromiso para seguir avanzando con la obra pública, pero también para mejorar el espacio público, con más mantenimiento vial”, agregó.

Y sostuvo que “hay que ir solucionando las problemáticas de cada vecino, para ir ordenando la vida de las familias y garantizando los derechos de todos”, sentenció el intendente.

Por su parte, Romina Silva, agradeció a los vecinos y a las autoridades presentes por acompañar “esta segunda gestión en la que tenemos continuidad”.

“Antes -dijo-, costaba más, quizás no se veían los avances, pero hoy orgullosamente podemos decir que el barrio Stella Maris ha crecido con el tema de obras, regularizando familias que se encontraban sin servicios de gas. Para nosotros es un orgullo tener todos los servicios, tener una vecinal propia, que por 30 años no tuvimos. Fuimos generosos con la educación y se prestó el comodato de aquella escuela donde funcionaba la unión vecinal, por eso destacamos el acompañamiento del municipio, porque sin ellos no lo podríamos haber logrado”, detalló.

Mientras que, al finalizar, ponderó la participación de los vecinos, al expresar que “por ellos seguiremos trabajando y luchando por lo que queremos”.

Comisión directiva del barrio Stella Maris:

Presidente: Romina Silva

Vicepresidente: José Aguilar

Secretaria: Victoria Karina Perez

Tesorera: Paola Alejandra Alaniz

Vocal titular 1: Estela Maris Soto

Vocal titular 2: Rosalia Elida Currumil

Vocal titular 3: Susana Beatriz Ochoa

Vocal suplente 1: Victor Santiago Salinas

Vocal suplente 2: Jessica Natalia Ferrante

Vocal suplente 3: Walter Alejandro Echaniz

Revisor de cuenta titular:

Felix Fabian Gonzalez

Revisor de cuenta suplente: Luis Fidel Ulloa Yañez

Junta electoral:

Alanis, Laura Andrea.

Peredo, Jaime Orlando.

Navarrete, Mauricio Damian

Huenchullanca, Shirley

Aldana Ojeda

Maira Teresa.