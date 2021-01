Otra vez Comodoro sin camas en terapia

Lo aseguró Hernán Abad, jefe de Guardia del Hospital Regional. "Hay un panorama muy parecido a lo que fue septiembre u octubre con la diferencia que ya estamos viendo patologías que no veíamos en el inicio de la pandemia", resaltó.

El aumento de casos de coronavirus preocupa a las autoridades sanitarias, que desde hace unas semanas advertían el colapso inminente del sistema. En lo que va de enero se detectaron 2.221 casos positivos de coronavirus. A esta altura, en diciembre había 1.363 y en noviembre, 1.800.

Mientras los fallecimientos en el área programática Sur son 43 este año, en terapia intensiva eran 17 los pacientes internados hasta el jueves y en Sala General había otros 48, con distintos niveles de gravedad en sus enfermedades.

Hernán Abad, jefe de Guardia del Hospital Regional, precisó al respecto que “en las últimas semanas uno ve en la calle que la actividad parecería normal; entonces el movimiento en el servicio de emergencias es muy parecido a lo que era prepandemia, con la diferencia de que a nivel de médicos somos la mitad y que seguimos con el problema de camas”.

En este sentido, alertó que “hace dos semanas que no hay camas de terapia; se libera una y ya hay alguien para ocuparla. Toda esta semana están volviendo a quedar pacientes internados en la guardia. Ayer había cuatro pacientes esperando cama de internación desde el día anterior, incluso pacientes graves”.

Abad comparó la situación actual con lo sucedido en septiembre u octubre, cuando faltaban camas en terapia. “La diferencia es que ya estamos viendo patologías que no veíamos en el inicio de la pandemia: volvieron los accidentes, la gente de nuevo consulta por patologías que no son de urgencia y van a la guardia porque no consiguen turno. Es una situación complicada”.

Asimismo, precisó en LaCienPuntoUno que las clínicas privadas tampoco tienen lugar y rechazan ambulancias sin recibir pacientes, que luego llegan al hospital. “Un día tuvimos tres ambulancias que tenían obra social que fueron rechazadas de las clínicas privadas, sin siquiera revisarlos. El Regional tiene que aceptar todo lo que rechaza el resto de las clínicas pero tenemos un límite físico”.