Otras dos escuelas con problemas ante las primeras lluvias

La escuela 745, en el barrio José Fuchs, continúa con problemas edilicios: hay goteras y reiteran el reclamo por la falta de baños. La institución sigue enfrentando –como en años anteriores- serias dificultades estructurales, agravadas por las recientes precipitaciones que azotan la ciudad. Este problema no es nuevo, sino que arrastra preocupaciones desde el año pasado, sin que hasta el momento se hayan proporcionado soluciones definitivas.

Jorge Ríos, docente y delegado de la Escuela 745, detalló a Crónica el estado de la infraestructura escolar tras las intensas lluvias. “Con esta inclemencia del tiempo, han surgido numerosas goteras en preceptoría, tanto en la planta alta como en la planta baja, donde una viga presenta filtraciones constantes. Esta viga marca la división entre el edificio original y la última ampliación”, explicó.

Es importante recordar que los docentes delegados han venido denunciando estas condiciones edilicias desde años anteriores. “Colocaron un bloqueo en la sección de la viga afectada, la cubrieron con una estructura de madera y la pintaron. Sin embargo, la fisura no fue reparada, por lo que, con las lluvias, la madera volvió a filtrar”, lamentó Ríos.

Además, describió la presencia de goteras en todo el ala nueva de la escuela, especialmente en el pasillo de la planta alta, donde la mayoría de los techos no cuentan con cielo raso, y es precisamente donde se encuentran las luminarias del establecimiento.

Por otro lado, Ríos hizo referencia al reclamo que persiste desde el año pasado acerca de los baños que no funcionan, tanto de planta alta como de la planta baja. “Tenemos un baño de planta alta de niñas que, de seis cubículos que existen, solo funciona uno y en planta baja funcionan dos”, acotando que la situación se replica en el baño de los varones, “pero con la diferencia que los chicos tienen mingitorios que por ahí eso agiliza”.

Esta situación hace que en los recreos haya filas interminables de estudiantes mujeres que quieren ir al baño “y tienen que hacer fila porque en la escuela solamente cuentan con tres baños”. Esa escuela cuenta con una matrícula de un total de 900 alumnos entre turnos mañana y tarde.

“En un principio estaban todos los baños clausurados, se habilitó para uso de los estudiantes el baño de discapacitados, pero también es insuficiente porque es un solo baño”, dijo Ríos.

Esta situación sigue igual a pesar de que los delegados han realizado las denuncias y los directivos, presentado las notas correspondientes. “No tuvimos ninguna respuesta, de hecho la escuela sigue funcionando de la misma manera, con los chicos en estas condiciones”.

Ante esta problemática, Ríos mencionó que hay quejas de los estudiantes, “porque yo soy docente y doy clases y me pasó que a la tarde las niñas me dijeron que no iban a entrar al aula porque tocó el timbre de ingreso al recreo y ellas me dijeron que todavía no habían entrado al baño por la fila que se armaba, entonces busqué a la vicedirectora para que dé una respuesta a esa problemática, teniendo en cuenta que en un principio no se los dejaba ir en horarios de clase, pero la realidad es que ellas tienen que salir porque no se le puede prohibir ir al baño”.

El relevamiento lo hicieron en base a la ley I-660 que promueve el Ministerio de la provincia y donde se especifica las condiciones edilicias que deben tener las instituciones. “Nosotros vamos por las goteras por el tema de las inclemencias que apareció ahora, pero también habla de la cantidad de matafuegos, del vencimiento de los matafuegos, también nos dimos cuenta que hay una rajadura en la parte de ingreso del estacionamiento de la escuela muy notoria y con los delegados dijimos que la próxima semana vamos a ingresar a las aulas, a ver cómo se encuentra la situación dentro de las mismas”, cerró.

EN LA PRIMARIA DE KM 5

Quizás por la continuidad de las lluvias en la zona, han aumentado los problemas edilicios que preocupan a los padres del alumnado de la histórica escuela Nº 111 del barrio Presidente Ortiz, Km. 5, por lo que se plantean probables acciones conjuntas para realizar un pedido urgente a las autoridades que correspondan.

Tanto padres como cuerpo docente y directivos han expresado su inquietud ante la falta de soluciones a los denunciados problemas de calefacción y electricidad en el edificio, lo que ha determinado tomar medidas internas para garantizar el bienestar de los alumnos.

Según los adultos consultados, causa “molestia y preocupación la falta de respuestas por parte de Obras Públicas ante los reiterados reclamos realizados por los directivos de la institución”, lo que ha llevado a modificar horarios de ingreso del alumnado, al menos en el turno mañana.

De acuerdo al reclamo por los problemas que han surgido en la centenaria escuela de la ciudad, “la situación ya viene siendo denunciada desde el año pasado, cuando un cortocircuito causado en ese momento por las fuertes ráfagas de viento, generó daños en la infraestructura del antiguo edificio, situación que aún no ha sido resuelta definitivamente.

Más allá del uso restringido de determinados sectores de la escuela, en favor de la comodidad y seguridad sanitaria de los niños, los cambios de horarios provocan otra situación difícil de resolver para algunas familias, las que acomodan esos horarios de escuela con los ingresos o salidas de sus trabajos para acercarlos o retirar a los pequeños.