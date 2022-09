Pachu Peña y el día que fue a contar chistes al centro de rehabilitación clausurado

El ex conductor de televisión y panelista, Marcelo "Teto" Medina, está detenido y fue indagado por el fiscal en una comisaría de Berazategui, sindicado como reclutador de la comunidad La Razón de Vivir.

El conductor Marcelo Teto Medina fue detenido la semana pasada junto a otras 16 personas en una causa por presunta asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en un centro de rehabilitación de personas con adicciones.

Su ex compañero de Videomatch, Pachu Peña, habló sobre una visita que hizo a la comunidad luego de que Medina lo invitara: "Me llamó para que fuera a contar algunos chistes, me dio 5 lucas para la nafta y no me aceptó que se la devuelva. Yo no vi nada raro. Los chicos lo adoraban".

"Me extraña mucho porque yo no vi nada raro y los medios también lo estaban matando que no estaba habilitado", concluyó Pachu sorprendido en declaraciones a Cadena 3.

Según trascendidos, Medina dijo que “estoy preso y no tengo idea por qué”. Su abogado aseguró que “no hay ninguna prueba contra él” y que solicitó su excarcelación: “Dejé pedida hoy la excarcelación y tienen cinco días para resolverla. El miércoles vencería el plazo”, precisó el letrado Adrián Tenca.