Pagani fue "acusado" de ser hincha de Boca y derrapó en vivo

Una fuerte discusión que escaló hacia una catarata de agravios e incluso amenazas se generó en “Pasión por el fútbol”, el programa de los domingos por la noche en El Trece, entre los periodistas Horacio Pagani y Nicolás Dastacio, quienes protagonizaron un picante cruce al aire que se salió de control.

La charla en el programa que conduce Sebastian “Pollo” Vignolo giraba en torno al desempeño de Boca, River y Racing, pero el intercambio de opiniones escaló y Pagani se ofendió porque lo acusaran ser de Boca. Ese fue el punto de partida para que iniciara un polémico descargo que no demoró en viralizarse a través de las redes sociales.

Distasio le dijo a Pagani: “Yo tengo la valentía de decir que soy de River y vos no decís que sos de Boca”.Y Pagani respondió: “Te voy a decir, te prohíbo esto. Es grave que vos digas algo que yo no digo. Vos sos un periodista que sos un barra brava”.

En ese momento, Distasio insistió y Pagani sentenció: “Las pelotas soy de Boca… la poronga soy de Boca. Si vos te asumís como hincha de River jodete. Yo no soy de ningún cuadro”.

Tan fuerte fue el cruce, que Vignolo tuvo que intentar, sin éxito, poner paños fríos. Mientras Distasio le repetía a Pagani que era de Boca, el experimentado periodista tuvo la mala idea de calificarlo de “trolo”, como si eso fuera un agravio, y lo amenazó.

“Guarda que lo arreglamos en cualquier circunstancia, no me acuses de algo que no soy. Vos que querés que te diga, que sos trolo. No jodás conmigo que te va a ir mal“, cerró Pagani. Decenas de usuarios de Twitter compartieron la picante dicusión entre los compañeros de El Trece.

REPUDIO

https://twitter.com/DaniAguirre_/status/1498142924537745409 Le dice "trolo" como si fuese algo ofensivo. Pagani se quedó en la época de las cavernas. https://t.co/MsuUhfd8cw — Daniela Aguirre (@DaniAguirre_) February 28, 2022

https://twitter.com/lounesta/status/1498133004429889542 Según Pagani ser trolo es una ofensa y ser de boca también — Lou Nesta (@lounesta) February 28, 2022

https://twitter.com/francotorchia_/status/1498284596705705985 El periodista Horacio Pagani le grita "Trolo" a un colega en plena discusión.



El periodista Horacio Pagani no sospecha -aún hoy- lo que ese intento de agravio habilita.



Y lo que habilita es sangre derramada. https://t.co/0OurBiv2k1 — Franco Torchia (@francotorchia_) February 28, 2022

https://twitter.com/nachoprietook/status/1498263833084841988 Pagani diciéndole “Trolo” a Distasio atrasa 50 años. Pero hace énfasis en la palabra para insultarlo. Basta de estos viejos chotos en la TV https://t.co/yCNd9LOWD5 — Nacho Prieto (@nachoprietook) February 28, 2022