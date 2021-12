El diputado provincial ratificó su apoyo a la actividad que significará una alternativa laboral no solo para los habitantes de la meseta central de Chubut.

Pais justificó la ley: "dame los motivos de por qué 'no es no'"

“Esta ley es bastante buena y se podría haber sancionado hace mucho antes. Si no se pudo es por el comportamiento violento de algunos que violentan, amenazas y rompen edificios públicos”, señaló Juan Horacio Pais, presidente del bloque de Chubut Primero que votó a favor de la zonificación minera el último miércoles.

El legislador oriundo de Comodoro detalló los beneficios que traerá la actividad. “Tenemos sancionada y formulada en Chubut la ley que más renta minera capta en todo el país, hablamos de un tope del 3% de las regalías. Esto no va a ser la salvación de la provincia, sí va a ser la salvación de la meseta central que es un pueblo olvidado del que muchos se quejan“, mencionó en referencia a los habitantes de Telsen, Gastre y otras localidades.

Sobre las críticas por “tratarlo entre gallos y medianoche”, Pais dijo que “hubo muchas instancias de debate; lo que pasa es que no se puede dialogar con los que no están dispuestos a hacerlo”. Y continuó: “puedo escuchar la posición de alguien en contra y capaz que me convence; eso es sano y se abrió el procedimiento para debatir dentro de las comisiones“.

Refiriéndose a los que ratifican su postura negativa y se niegan a argumentar sus dichos, el diputado provincial aseveró: “no puedo discutir esto con alguien que me dice que ‘no es no’; eso es la anti política. ¿Por qué ‘no es no’? Dame los motivos; no tengo ningún problema en escucharlos y en entenderlos”.

DIPUTADOS QUE NO LEYERON EL PROYECTO

Además, sostuvo que muchos de sus pares no leyeron el proyecto de ley y que opinaron sin saber nada al respecto. “Hay diputados que votaron en contra del proyecto y connotaban que ni siquiera lo habían leído. Una diputada habló de que no se iban a crear los 50 mil puestos de trabajo que se habían prometido. ¿Cuándo se prometió esto?”. Y lo relacionó con la extracción de hidrocarburos: “ni la industria petrolera genera esa cantidad con toda la potencia que tiene”.

Sin dar nombres, apuntó contra otro diputado por desconocer el tema que se trató. “Otro legislador hablaba del desarrollo de la actividad a cinco kilómetros del río Chubut, cuando realmente está a 200 kilómetros. Están manifestando ignorancia. Respeto al que tiene argumentos, pero el que dice ‘no es no’ no merece mi respeto”, resaltó Pais.

Durante sus minutos en el aire de La Petrolera 89.3, aprovechó para dirigirse al intendente de Trelew: “hay una entrevista donde Adrián Maderna se manifiesta a favor de la minería. Si hurgamos un poco más, hay una nota firmada por él donde impulsa al gobernador Arcioni para que envíe a la Legislatura un proyecto de ley sobre la Zonificación Minera“.

Con cuestionamientos a los que produjeron destrozos por estar en contra de la normativa, Pais exclamó: “no veo que estén condenando a los energúmenos que rompieron edificios públicos; es una aberración que tengan una actitud antidemocrática“.

Refiriéndose a las críticas producidas por los ambientalistas y diferentes entidades opositoras a la minería, el diputado provincial destacó: “la ley establece controles de universidades, ONG y protocolos internacionales de la zona en Chubut. Se ha mejorado aún más esta cuestión, también hay sanciones severísimas. Se habla de la cuestión de los controles y si uno cree que el Estado no puede controlar una actividad que no se viene desarrollando hace 100 años como el petróleo, habría que cerrarlo”.

Por último, apuntó contra los protestantes de la zonificación minera y los invitó a dialogar con los vecinos del sector: “que pasen cinco días de vacaciones en Gastre, Gan Gan o Telsen y que hablen con la gente del pueblo para ver la extensión territorial y la forma que se puede desarrollar el proyecto”, concluyó.