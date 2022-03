Patricia Sosa "habló" con Rozín porque "entramos en la cuarta dimensión"

Gerardo Rozín murió a sus 51 años y causó un gran dolor en los medios de comunicación. Además, muchos artistas se expresaron con tristeza sobre su fallecimiento a causa de una complicada enfermedad terminal. Una de ellas fue Patricia Sosa, quien tuvo muchos encuentros con el conductor.

Durante una entrevista en "Implacables" de Canal 9, la cantante reveló un episodio que tuvo tras la muerte del querido comunicador. Durante los últimos años, se mostró como una persona muy espiritual, por lo que Daniel Gómez Rinaldi le consultó por su manera de despedirlo.

"Yo hoy cuando me duchaba, hablé con Gerardo Rozín porque entramos en la cuarta dimensión y el más acá y el más allá están muy cerca. Estamos conviviendo con seres espirituales", comenzó para sorpresa del panel. Además, aclaró que ella le habló pero no tuvo una conversación: "Yo le decía: 'Los de acá estamos tristes pero me contaron que ahí es fantástico, ¿por qué paisaje estás? Mandame alguna señal'".

"Creo que todos tenemos que hablarle. Hablarles a nuestro antepasados y seres queridos que se nos van, recibimos señales", concluyó Patricia Sosa sobre su experiencia. Cabe recordar que ambos tenían una grata relación por las veces que se presentó en "La Peña de Morfi", incluso recordó que dijo presente en la última edición del programa a finales de 2021.

Muchos famosos se acercaron para darle el último adiós a Gerardo Rozín, quien batalló contra una enfermedad que lo venció. El cariño de colegas y compañeros estuvo a la vista desde que se conoció la noticia.