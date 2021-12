Pepe Oriola es el campeón del TCR South America

Con una estrategia impecable, el español Pepe Oriola finalizó segundo en la última carrera del año del TCR South America en Concepción del Uruguay y se aseguró el primer campeonato de pilotos en la historia de la categoría. La victoria se la llevó el argentino Fabricio Pezzini con el Lynk & Co #113 y un combativo Dorian Mansilla, finalizó en la tercera posición para completar el podio.

Partiendo desde el octavo puesto, Oriola y el equipo W2 Pro GP sabían que le bastaba con completar 12 de las 16 vueltas para conseguir el título. En la largada, el español ya se ubicó en el sexto lugar y luego avanzó aún más cuando Ernesto Bessone tuvo que cumplir el “Pase y Siga” por adelantarse en la partida. Una vez superado el 75% necesario para asegurar el título, las últimas cuatro vueltas fueron a puro acelerador y superó a Rodrigo Baptista, a Mansilla y a Juan Pablo Bessone para culminar en el segundo esclaón del podio.

Por su parte, Pezzini tomó la punta en la vuelta 6, después de superar a JP Bessone y no la abandonó hasta la bandera a cuadros. La lucha se vio entre los Honda de la Squadra Martino. Bessone perdió bastante rendimiento por el desprendimiento de unas de los ganchos del capó y Mansilla lo apretó varias veces hasta poder sobrepasarlo en las últimas curvas de la carrera. El top 5 lo completó el subcampeón Digo Baptista.

En sexto lugar finalizó Fabio Casagrande con su Honda Civic #16 de la Squadra Martino y con este resultado se alzó con la victoria en la Copa Trophy.

La segunda temporada de TCR South America comenzará el 3 de abril, en el autódromo Velocitta en San Pablo, Brasil.

Declaraciones

“Fue una buena carrera. Sabía que necesitaba llegar a la vuelta 12, lo que matemáticamente me garantizaba el título, aun así el equipo me dio el auto para atacar y buscar la victoria en la últimas vueltas. Fue un año difícil por la pandemia y por pasar muchos días fuera de casa. Fue un año de una gran evolución como persona y piloto. Creo que si había algunas vueltas más podría haber ganado la carrera, pero lo importante para mí era ganar el campeonato” (Pepe Oriola).

“Es una pena lo que nos pasó ayer, pero el equipo trabajó duro para solucionar el problema y poder correr hoy. Corrí tres carreras en el año y me llevé dos victorias. Este es el resultado de un trabajo serio de este equipo que me recibió muy bien. En la largada pude partir bien y después cuidé los neumáticos para hacer una buena carrera. Al final creo que Pepe tenía más auto que nosotros, pero tardó en adelantar a las dos Honda y eso me benefició” (Fabricio Pezzini).

“La verdad es que teníamos muy buen ritmo para ganar. Estoy feliz por subir al podio y más aún sabiendo que es una categoría internacional. Ahora vamos a trabajar para el año que viene para poder hacer la temporada con Honda” (Dorian Mansilla).

“Tuve un buen ritmo. Pude estar cerca en todo momento del pelotón de punta y así llevarme el triunfo de la Copa Trophy. Sin dudas fue mi mejor carrera del año” (Fabio Casagrande).