"Perdí mi techo y encima me amenazan de muerte"

La estructura cayó sobre el auto de sus vecinos, quienes se habrían molestado con la joven que también padeció los efectos del temporal.

El violento temporal de viento que afectó a Comodoro Rivadavia este lunes continúa dejando consecuencias en distintos barrios de la ciudad. En este contexto, una joven de 24 años denunció que parte del techo de su vivienda se desprendió debido a las intensas ráfagas y cayó sobre el automóvil de una vecina.

Según relató a El Comodorense, el incidente ocurrió en el momento de mayor intensidad del viento, cuando la estructura no resistió y terminó desplomándose hacia la propiedad contigua. Aunque lamentó los daños ocasionados en el vehículo, aseguró que desde ese momento comenzó a recibir amenazas de muerte por parte de la propietaria del auto y de su marido, quienes también habrían hostigado a su madre.

“Perdí mi techo, quedé prácticamente a la intemperie y encima me están amenazando de muerte. No fue algo que generé yo, fue el viento”, expresó la joven, visiblemente angustiada. Indicó además que vive sola con sus cuatro gatos y que necesita ayuda urgente para reparar la vivienda y evitar un mayor deterioro.

Frente a esta situación, solicita la colaboración de vecinos, instituciones o personas solidarias que puedan aportar materiales o mano de obra para reconstruir el techo. Señala que su vivienda es su único hogar y que actualmente permanece inhabitable debido a los daños sufridos.