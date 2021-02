Perdió todo en un incendio y necesita ayuda para reconstruir su hogar

Un vecino del barrio Abel Amaya perdió todo en un voraz incendio que consumió su vivienda y ahora necesita la solidaridad de los comodorenses para reconstruir su hogar. "Con uno o dos ladrillos o alguna bolsa de cemento que me traigan, me conformo, no pido nada más".

El pasado lunes Juan González, del barrio Abel Amaya, se encontraba viendo la televisión cuando escuchó una explosión, un foco de luz que cayó arriba de una cama y generó un incendio que se expandió rápidamente.

“Estábamos con mi hijo, intentamos apagar el incendio, pero no pudimos, yo me quemé la mano y mi hijo se quemó la cara, perdimos todo”, relató a El Patagónico González.

El hombre no pide mucha ayuda: “necesito ladrillos o bolsas de cemento, de a dos o tres ladrillos y alguna bolsa de cemento que me puedan dar me conformo, quiero levantar una casa de material, para que no me vuelva a pasar lo mismo”.

Quienes quieran ayudar a Juan pueden comunicarse al 2975016236 o acercarse a avenida Congreso 1272.