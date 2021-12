Periodista se enteró de que le estaban desvalijando la casa mientras salía en vivo

El periodista Alejandro Pueblas de Crónica HD estaba trabajando en un móvil en vivo en Florencio Varela y mientras hacía una nota sobre "Lucho", un perro desaparecido, recibió un angustiante llamado: le estaban desvalijando su propia casa.

"¿Esteban [Trebucq] me ves?", le preguntó el periodista al conductor. "Me acaban de entrar a robar a mi casa. Me avisan que me rompieron el ventanal de mi casa. Yo me tengo que ir del móvil. Perdonen. 132 entre 65 y 66 en Los Hornos, La Plata. Tengo gente adentro de mi casa. Me están desmantelando mi casa", anunció Alejandro al aire de Siempre Noticias.

Inmediatamente el movilero partió hacia su domicilio mientras los colegas daban aviso a la Policía, cuya comisaría se encuentra a alrededor de ocho cuadras.

"Yo soy de La Plata y Los Hornos, junto con Villa Elvira son los dos barrios con más habitantes de la ciudad. Solo en Los Hornos viven más de 100 mil personas. ¿Saben cuántas comisarías hay? Una. ¿Saben desde cuánto hace que hay una comisaría? 20 años. Pasaron todos los gobiernos, el de Vidal, el de Scioli, el de Felipe Solá, el de Kicillof, y hay más gente, hay más inseguridad", explicó Trebucq.