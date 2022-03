Perú ganó en Lima y jugará el repechaje

La Selección peruana de fútbol vuelve a vivir una situación a la del camino hacia Rusia 2018 tras haberse asegurado el 5º puesto en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con el triunfo de este martes por 2-0 sobre Paraguay. Esto equivale a la disputa del repechaje, el cual afrontará ante el vencedor del duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos por un lugar en el Mundial de Qatar.

Allá por 2017, los dirigidos por Ricardo Gareca cerraban el año con un triunfo 2-0 en el global de su serie ante Nueva Zelanda. Ahora, su rival no saldrá de Oceanía sino del equipo que salga ganador del partido entre los terceros de grupo de las clasificatorias asiáticas.

La "Blanquirroja" se ganó este lugar gracias a la superioridad exhibida sobre su par guaraní; entendió que dependía de sí mismo y que por ello debía salir a buscar el resultado. Apenas corrían 5 minutos en el Estadio Nacional de Lima cuando Gianluca Lapadula recibió el pase de Christian Cueva y no perdonó en su entrada al área. Su toque dio en el poste y el balón terminó dentro del arco.

Fue tal la determinación del dueño de casa que no permitió a que los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto -que lucieron limitados- pudieran proponer. El fútbol pasó por el carril derecho y las incursiones de Luis Advíncula, asociado con la presencia de Edison Flores, el sustituto de un infaltable como lo suele ser André Carrillo.

Carlos Ferreira hizo temblar a Perú en su aproximación al poste los 10' en la que fue la única chance neta de la primera mitad para el visitante.

Con el control del juego y sin pasar zozobras, los del Tigre Gareca tuvieron su siguiente oportunidad a los 40' y la capitalizaron para tomar mayor distancia: Yoshimar Yotún entró sin marca por el segundo palo y ensayó una tijera con la que venció a Antony Silva y celebró el segundo de su equipo.

La segunda mitad tuvo una mayor tenencia de pelota por parte de los paraguayos, aunque sin poder acercarse con riesgo al arco de Pedro Gallese. Con tranquilidad, el local manejó el juego y su resultado favorable no corrió peligro.

Lapadula estuvo cerca del tercero al disparar al poste en los instantes finales, para generar una ocasión más y demostrar por qué tiene ganado el puesto de número 9 en el seleccionado.

Perú dio un gran paso al transitar las Eliminatorias de menor a mayor. Recién en la fecha 16 consiguió instalarse en zona de clasificación y cerró con su 5º lugar (24 puntos), el cual todavía no lo instala en Qatar 2022, pero lo ilusiona con ganar la serie a doble partido en junio para ser mundialista por segunda edición consecutiva.

.....................

Síntesis

Perú 2 / Paraguay 0

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Miguel Trauco; Renato Tapia, Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Sergio Peña y Edison Flores; Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Paraguay: Anthony Silva; Robert Rojas, Fabián Balbuena, Junior Alonso y Omar Alderete; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Adrián Cubas y Oscar Romero; Carlos Ferreira y Julio Enciso. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Goles PT: 5' Gianluca Lapadula (Per), 42' Yoshimar Yotún (Per).

Cambios ST: 14' Iván Torres x Alonso (Par), Jesús Medina x Sánchez (Par), 21' Christopher Gonzales x Peña (Per), 24' Horacio Calcaterra x Yotún (Per), 28' Josué Colman x O. Romero (Par), y Angel Romero x Ferreira (Par), 42' Alex Valera x Lapadula (Per), Christian Ramos x Zambrano (Per) y Gabriel Costa x Cueva (Per).

Amonestados: Lapadula (Per). Rojas, Ortiz (Par).

Incidencias: no hubo.

Arbitro: Fernando Rapallini (Argentina).

Estadio: Nacional de Lima