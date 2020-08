Petroleros van por un aumento salarial

Luego de haber logrado también que aquellos trabajadores que no pueden subir a los yacimientos continúen cobrando un proporcional equivalente al 60 por ciento de la remuneración habitual.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, señaló que a última hora de este jueves quedó plasmada la continuidad del artículo 223 bis que permite a los trabajadores que no suben a los yacimientos, cobrar un proporcional del 60% estando en sus casas, pero advirtió que será la última vez que acuerdan una prórroga porque se va a pelear por la reactivación de la Industria. “El esfuerzo del Petrolero merece un reconocimiento salarial, para la que se ha impulsado la negociación paritaria”, determinó.

Ávila indicó que hoy mismo tuvieron la respuesta de parte de la Cámara empresarial, que también se acordó: “ya tenemos un acuerdo para que la gente pueda seguir cobrando el 60% del salario que venía recibiendo y, más allá de eso, también dejamos en forma conjunta y bien expresado que este es el último acuerdo que vamos a firmar. Después de esto ya viene la discusión más seria y responsable por parte de todas las operadoras para poder lograr que el trabajo siga creciendo “, enfatizó.

Y agregó en el marco de la actividad atípica por la pandemia que la misma “ha evolucionado bastante bien, favorablemente para nosotros. Afortunadamente podemos decirlo porque hoy tenemos solamente 2.800 trabajadores en la casa. Muchos de los que antes lo estaban tuvieron la posibilidad de subir, pero también tenemos al grupo de riesgo que está en su hogar”.

‘Loma’ consideró: “como no sabemos cuándo va a terminar esto, es que no finaliza este problema para esa gente, así que estamos trabajando en todos los frentes, ahora también tratando de abrir la mesa de jubilables, que es la más interesante al día de hoy para poder arreglar y reparar a todos esos compañeros que están en condiciones de retirarse del mercado. Queremos hacerlo lo más rápido posible y para eso la semana que viene va a ser fundamental”.

“Esperemos que a todos esos trabajadores que hoy la mayoría se encuentran en situación de riesgo, los podamos jubilar para que se termine un problema para ellos que es estar en la casa y no saber qué se cobra y cómo se cobra. El más grave es el caso de YPF, que es el principal responsable de que no se pague a los trabajadores que están con ese sistema, porque que no ha cumplido con ninguna empresa”, analizó.

RECOMPOSICION SALARIAL

El líder sindicalista expresó que también lograron descubrir la mesa paritaria: “ese es un buen tema porque estuvo parada, congelada, y hoy logramos también destrabarla. Es algo fundamental para nosotros, porque si logramos abrirla también podemos plantear la situación a futuro. De todos modos, hoy lo que tenemos que reafirmar es que el trabajador cobre lo que se merece”.

“En una propuesta directa con todos los trabajadores de todas las operadoras, lo que dijimos es que al que está trabajando hay que pagarle lo que corresponde sí o sí el total de su salario y se lo merece por el gran esfuerzo que hace para subir todos los días, cuidarse y mantenerse arriba, más ahora que ha explotado la pandemia y nos ha golpeado fuerte, pero estamos solucionándolo”, comentó Ávila.

Finalmente, afirmó: “estamos contentos de poder sentarnos a una mesa a discutir. Lo más importante que tenemos es el diálogo y es lo que nos abrió la puerta, sin necesidad de ir a un conflicto. No tengo dudas que vamos a ir por el 16,2% que es el que está faltando del aumento salarial y los trabajadores merecen. Después empezaremos a ver el 2020 con más tiempo”.

Situación sanitaria

El titular del gremio petrolero remarcó: “en el sector petrolero está controlado el tema de la pandemia y los trabajadores lo saben todos los días cuando suben a trabajar, lo escuchan y ven lo que está pasando. Lo que hablen los demás no importa, lo que queremos es que el trabajador que está haciendo ese sacrificio, a fin de mes lo vea compensado con los aumentos que tiene que tener”.

“Más de 30 han contraído COVID-19. Espero que su recuperación sea la mejor posible y no les quede ningún daño. Eso también nos obliga a cumplir con los reglamentos: a dejar el mate y muchas cosas que por ahí antes hacíamos y hoy hay que pensarlo porque debemos sobrevivir, no nos podemos enfermar, tenemos que cuidar lo que tenemos ya que esto es todo un problema para las familias. Debemos comprender que la exigencia es resguardarnos y no que la empresa lo haga por nosotros. Ellos solo deben darnos las herramientas, pero la responsabilidad debemos cumplirla nosotros”, aseveró finalmente Ávila.