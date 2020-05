Petroquímica soporta la crisis a pesar de las complicaciones

Por la inactividad a la que llevó la cuarentena, no hay entrada de sponsors y los socios no pueden estar al día en su totalidad. La dirigencia debe mantener tres instalaciones y empleados. Todo se le hace cuesta arriba, pero confía en que el panorama se irá aclarando. El aporte que recibe de la empresa a la que representa, más las gestiones ante el municipio y Clubes Argentinos, le permiten seguir con proyectos.

Antes de que el Covid-19 obligara a parar todo, Petroquímica venía avanzando a paso firme en obras y, el hecho de estar en plena actividad, le permitía proyectar más allá de su predio deportivo.

Ya había inaugurado su cancha de beach handball y, con ayuda de los hinchas, se arregló todo el alambrado perimetral del campo de fútbol, que fue resembrado. Además, se cambió todo el techo de los vestuarios.

Al respecto, Lucas Campillay, presidente de “Petro”, le comentó a El Patagónico: “Antes de que se decrete la cuarentena, finalizamos el techado de los vestuarios. Cambiamos las chapas, algo que estaba pendiente desde hacía 30 años. Entraba agua y hacía mucho frío en invierno. Además, revestimos el interior del vestuario local. El visitante va a tener que esperar un poquito. Eso lo hicimos a pulmón, sin ayuda de nadie”.

“Por otra parte, aprovechamos este parate para resembrar. Apenas supimos que se paraba todo, echamos semillas. Nos asesoramos con la persona que nos plantó y nos dijo que hasta mayo podemos tirar semillas. Es el mismo que le hace la cancha a Portugués”, señaló.

En cuanto a proyectos, resaltó: “Hace unos días estuve hablando con Hernán Martínez (titular del Ente Comodoro Deportes) y nos van a ir a pintar el gimnasio del Sindicato, que está frente a la cancha. Además, tenemos el proyecto de la iluminación de lo que es la entrada al ‘Cemento Comodoro’ y los alrededores de la cancha. Habíamos empezado con gestiones, pero todavía no se concretó nada”.

Respecto de lo institucional, “estamos complicados económicamente, como todos los clubes”, admitió. “Se viene el tema del gas, la luz, los servicios básicos y se nos hace difícil pagar. Encima tenemos que mantener tres espacios: el Sindicato, el Cemento y la cancha. Mínimo, en impuestos, tenemos 80 mil pesos”, aseguró.

En ese sentido, afirmó: “Comodoro Deportes nos está pidiendo las boletas para ver si se puede solventar algún subsidio, no todo, pero por lo menos algo de los gastos fijos”.

Pese a todo, el panorama no es tan negro. “Los sponsors no pueden aportar y es entendible, porque tienen que mantener a sus empleados. Lo bueno de todo esto es que la Municipalidad acompaña, la empresa (la cementera Petroquímica) sigue aportando y los socios también, aunque no sean todos. Puede seguir viviendo el club”, reconoció.

Asimismo, Campillay aseveró que están realizando las gestiones para obtener el beneficio del programa que lanzó “Clubes Argentinos”. Todo indica que van por el buen camino. “Aparentemente, entramos en la fase 3 del subsidio y vamos a recibir un aporte, supuestamente”, adelantó.

Sobre ese tema, rescató: “Ahí nos ayudó mucho Karina Thomas, dirigente de la CAI. Lo positivo que se saca de esto es que los clubes estamos hablando constantemente. Karina siempre está dispuesta a ayudarnos en lo que es documentación porque la tiene clara”.

La solidaridad es un aspecto que se realzó en estos tiempos de cuarentena. Al respecto, el titular de “Petro” resaltó: “Hicimos donaciones de insumos de limpieza e higiene para el Hospital Regional y el Hospital Alvear, y una colecta de alimentos en conjunto con los jugadores de fútbol que armaron la campaña. Gracias a eso, pudimos ayudar a los empleados”.

“Aparte, el jueves la Asociación de Técnicos de Horacio Bellido, junto a ‘Chicho’ Cardozo, que es nuestro técnico, y Alejandro Bahamonde, que es el técnico de inferiores, hicieron una campaña y les entregaron alimentos a empleados del club, y también a algunos nenes que están necesitados”, enfatizó.

Mientras tanto, en el club esperan por la reanudación de alguna actividad, ya que además de fútbol, Petroquímica tiene handball, básquet, vóley, hóckey y tiro con arco, que podría volver en lo inmediato.

“Nosotros tenemos tiro con arco, una de las disciplinas que se reabrieron. Estamos viendo cómo lo vamos a sobrellevar, porque, si bien es un deporte individual, tenemos que armar un protocolo interno como para asegurar todo lo que es la circulación dentro de las instalaciones”, anunció Campillay.