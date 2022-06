Piden 11 años de cárcel para Alaniz

En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se desarrolló este jueves la audiencia de cesura –o discusión de pena- en el juicio por el homicidio de David Campos, luego que se declarara a Oscar Alaniz penalmente responsable por ese delito perpetrado en febrero de 2021 en Rada Tilly.

La fiscal solicitó la pena de 11 años de prisión para Alaniz, teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes del caso. En cambio, el defensor solicitó perforar el mínimo de la pena y fijarlo en cinco años de prisión. Subsidiariamente pidió el mínimo de la pena establecida para el delito, es decir 8 años de prisión. Finalmente, el tribunal pasó a deliberar y este viernes a las 14 dará a conocer su veredicto.

Presidió el tribunal de debate la jueza Mariel Suárez, acompañada por sus pares Jorge Odorisio y Alejandro Rosales por videoconferencia. El Ministerio Público Fiscal fue representado por la fiscal general Cecilia Codina y la procuradora Eve Ponce. Mientras, la defensa del imputado fue ejercida por el abogado particular Mauro Fonteñez.

Luego de los alegatos iniciales el condenado accedió a declarar y solicitó disculpas a la familia de la víctima presente en la audiencia. Aseguró: “yo no quería que pase esto”.

Seguidamente se escuchó la palabra de la exesposa de la víctima quién recordó que al momento del homicidio estaba separados, que tiene dos hijos en común con Campos y que él trabajaba y compraba todo para sus hijos, cumplía con la cuota alimentaria y más.

También declararon el hermano y un amigo del imputado Alaniz sobre aspectos de su vida y la relación sumisa que tenía con su pareja, la madre de Campos.

En su alegato de pena la fiscal se refirió a que Alaniz ya fue declarado penalmente responsable por el homicidio de David Campos, como autor del delito de homicidio simple. Describió las pautas mensurativas del Código Penal, de 8 a 25 años, la naturaleza de la acción y el medio empleado para ejecutarla, el tamaño del cuchillo, su poder vulnerante; el estado de indefensión de la víctima, con alcohol en sangre y nada para defenderse.

Asimismo, Codina relató la conducta de Alaniz en momentos posteriores al homicidio, que se fue a ver amigos; la extensión del daño causado, los efectos colaterales sobre los hijos de la víctima. También se refirió a las condiciones personales de Alaniz, que era instruido y debió motivarse en la norma.

Como única atenuante, la fiscal mencionó la falta de antecedentes penales del Alaniz.

Sobre esa base, la acusadora pública requirió la pena de 11 años y que se mantenga la prisión preventiva que cumple Alaniz, por el peligro de fuga y para resguardar el cumplimiento del proceso.

Mientras, el defensor solicitó “perforar el mínimo para proteger el principio de justicia”. Fonteñez entiende que se violentó el principio de culpabilidad en el caso ya que no se tuvieron en cuenta las circunstancias previas al homicidio y cómo se desencadenó el mismo. Consideró que hay una culpabilidad disminuida porque se protegió a un tercero.

La pena solicitada por la fiscal “es inhumana y desproporcional”, agregó el defensor y sostuvo que no se debe olvidar la finalidad de la pena. Mencionó por último la falta de antecedentes penales de su asistido y pidió la pena de 5 años de prisión. Subsidiariamente planteó el mínimo de 8 años establecido para el delito de homicidio. A la vez, no se opuso a la solicitud de prisión preventiva de la fiscal ya que no tiene elementos nuevos para solicitar una morigeración.

EL HOMICIDIO

El homicidio de Campos se produjo el 13 de febrero de 2021, alrededor de las 21:40. Según el relato de la víctima, Campos se encontraba en el exterior de su vivienda situada en 9 de Julio y Urtubey, de Rada Tilly, predio que compartía con su madre y la pareja de esta, Oscar Alejandro Alanis.

Tras escuchar ruidos de piedras la madre egresó de la vivienda junto a Alaniz. Allí ella discutió con su hijo y regresó a la vivienda. En esas circunstancias Alaniz, salió con cuchillo y luego de discutir con Campos le asestó dos puñaladas en zona del pecho con claras intenciones de provocar su muerte.

La autopsia determinó que el cuerpo de la víctima presentaba dos heridas de arma blanca, una de ellas en el corazón provocando la muerte por neumotórax por herida de arma blanca. Luego de la agresión, Alaniz y su pareja huyeron del lugar a bordo de VW Senda. Horas más tarde, el imputado fue detenido en la zona norte de Comodoro Rivadavia.