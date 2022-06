Piden eliminar el trámite de fe de vida para jubilados

Desde el 1 de marzo de 2022 toda persona que no realiza el trámite de Fe de Vida no puede acceder al cobro de sus haberes, jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de pensiones no contributivas. Dicho trámite dejó de realizarse cuando inició la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020 y desde marzo de 2022, el Gobierno nacional determinó nuevamente la obligatoriedad de realizarlo en forma mensual.

Así, a partir del 1 de marzo último, toda persona que no tenga el trámite de Fe de Vida (supervivencia) gestionado no podrá acceder al cobro de sus haberes. Y el monto no podrá ser utilizado hasta que el beneficiario realice el trámite, por lo que quedará bloqueado.

"En el caso del Banco de Chubut es necesario tener y utilizar una tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde se cobran los haberes, pero nuestros jubilados no suelen hacer uso de sus tarjetas de débito. También podrían activar la huella digital en cualquiera de los tótems que existen en los bancos y oficinas de ANSES, pero en la cotidianeidad muchos de estos tótems en la ciudad se encuentran fuera de servicio o inutilizables" manifestó la concejala Graciela Saffirio.

"Hoy existen 14 proyectos presentados en el Congreso de la Nación que disponen un plazo de ciento veinte días (120) días para que el Poder Ejecutivo, a través del Registro Nacional de Personas (RENAPER), y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), realice los entrecruzamientos necesarios para constituir una Base Única de Datos que certifique la supervivencia de los jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas, para garantizar que los bancos sean notificados de los fallecimientos que se produzcan, e interrumpan en forma inmediata la orden de pago de los beneficios previsionales" aclaró la edil.

"De esta forma, estaríamos evitando que miles de jubilados tengan la carga de realizar un trámite que puede resultar engorroso e incómodo, con temperaturas bajo cero o en época estival a la intemperie, como condición para el cobro del haber que les corresponde por derecho", manifestó Saffirio.