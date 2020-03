Piden informes sobre endeudamiento público del Gobierno chubutense

Luego de designar a los miembros de las comisiones permanentes y de sortear a los integrantes de las salas de Acusar y de Juzgar, los diputados dieron ingreso a varios pedidos de informes al Poder Ejecutivo Provincial.

En un caso promovido por las legisladoras Mónica Saso, María Belén Baskovc y Adriana Casanovas (Bloque “PJ Frente de Todos”) por el cual requiere informaciones sobre el presupuesto total asignado para el año 2020 respecto del Programa Plan de Obras de Refacción y Mejoramiento de Edificios Escolares, oportunidad en que los legisladores cordilleranos Rafael Williams y Carlos Mantegna, también de dicho bloque político, plantearon la necesidad e importancia del funcionamiento del transporte escolar en beneficio de escuelas de aquella zona chubutense.

A instancias de Carlos Eliceche (PJ “Frente de Todos”) que realizó presentación sobre tablas con el acompañamiento de dicho bloque para el tratamiento de la resolución correspondiente, a fin de dirigirse al ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, en los términos y alcances del art. 134 de la Constitución Provincial, para que en el plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación, se responda al Poder Legislativo sobre aspectos inherentes al Endeudamiento y “Reperfilamiento” a nivel chubutense como así también sobre contratación de consultoras que realizarán dicho reperfilamiento de la deuda provincial.

EN DETALLE

Dicho requerimiento parlamentario es el siguiente:

1.- Endeudamiento y “Reperfilamiento”: a) Saldo de la deuda al 29 de Febrero de 2020 en letras y bonos, detallando acreedor, fecha de constitución, fecha de vencimiento, condiciones (tasa, monto, obligaciones adicionales, discriminación del costo financiero total). B) Informe tipo de garantías otorgadas en cada caso y c) Indicar fecha de ingreso de los fondos provenientes de endeudamientos contraídos desde el 1 de Enero de 2019 hasta la fecha e indique destino de los fondos de los endeudamientos.

2.- Endeudamiento en Moneda Extranjera: a) Saldo de deudas al 29 de Febrero de 2020, detallando su identificación y condiciones. b) Detalle de los vencimientos en los próximos 24 meses, identificando por nombre del Bono y discriminando capital e intereses en cada caso. C) Informar saldo del Fideicomiso 2020 y los próximos vencimientos hasta su cancelación. d) Nómina de tenedores de los Bonos en Moneda Extranjera con sus respectivos vencimientos, y e) Banco que operó en la colocación de los mismos.

3.- Contratación de Consultoras: a) Describa los criterios de selección de las consultoras que llevarán adelante el “reperfilamiento” de la deuda pública e informe las razones de la selección de las que fueron contratadas. b) Describa las condiciones de las contrataciones (actividades contratadas, precios y comisiones de las mismas, plazo para su ejecución, etc.), adjuntando fotocopia del expediente respectivo y el instrumento legal que formalizó la contratación si no fuera parte del mismo. c) Indique rol que desempeñará en el “reperfilamiento” el Banco Chubut SA.

En la oportunidad, el diputado Manuel Pagliaroni (“Juntos por el Cambio”) aludió a un requerimiento de dicho espacio político al Ministerio de Economía y manifestó interés en convocar a la Legislatura el ministro provincial de Economía para responder a las inquietudes de los legisladores, por lo que se pidió a Presidencia gestionar dicha visita para llevar a cabo una reunión informativa con posterioridad al pedido de informes tratado en esta sesión legislativa.

“No hay plata y no hay privilegios”

Luego de una intervención de la diputada Tamara Goic, quien manifestó solidaridad con la difícil situación que atraviesan los trabajadores estatales que aún no cobraron el tercer y cuarto rango y fustigó como discriminatorio, generando confusión y profundizando la crisis económicas chubutense, salió al cruce el diputado oficialista Roddy Ingram (“Chubut al Frente”) expresando sorpresa por dicho planteo político.

“Acá no hay plata. No entiendo por qué atacar a empleados de esta Legislatura porque no tienen privilegios. No hay privilegios”, manifestó el legislador oriundo de Comodoro Rivadavia que ahora reside en Playa Unión.