Piden pelo a cambio de plata: demoraron a una banda que compraba cabello a chicos

Un grupo de vecinos de Regina se mantiene en alerta luego de denunciar a través de las redes sociales sobre una banda que recorrió las calles de barrio El Sauce a bordo de un vehículo con patente de Paraguay, ofreciendo a chicos y chicas importantes sumas de dinero a cambio de su cabello.

“Ofrecen cortar o comprar el pelo y solo buscan ver si hay niños”, denunció vía redes sociales una vecina, consternada por un hecho ocurrido este fin de semana en la ciudad. Otros se sumaron al alerta divulgando una situación que les todavía les preocupa y sobre el cual la policía ya intervino.

Personal de la Comisaría 5ª se involucró en el caso el domingo, cuando montaron un operativo para identificar a estas personas tras las denuncias de compra-venta de cabello en barrio El Sauce en horas de la tarde.

Desde la jefatura de la Unidad Regional II de la Policía de Río Negro, explicaron que ese día interceptaron a cuatro personas, todas de nacionalidad paraguaya, quienes circulaban en un vehículo y se alojaban transitoriamente en un hotel de Regina.

Autoridades comentaron que estas personas buscaban comprar cabello y hubo dos chicas mayores de edad que accedieron a la venta y se cortaron el pelo a cambio de 15.000 pesos.

Tras las denuncias, los uniformados demoraron a estas personas. Eran cuatro hombres de 21, 23, 25 y 28 años, de oficio peluqueros y oriundos de Paraguay.

Luego de la averiguación de antecedentes, fueron liberados alrededor de las 23 horas, ya que el hecho ocurrido no configuraba delito aparente ni habría habido intimidación, según lo relevado. Las personas demoradas no tenían antecedentes penales y el vehículo no tenía pedido de secuestro, según información oficial.

No obstante, la preocupación de los vecinos no cesó, ya que se organizaron para identificar a los “compradores” y detenerlos. Se organizaron porque vincularon lo ocurrido a presuntos intentos de secuestros de niños y niñas, pero esto no pudo ser comprobado por la policía.

“No hemos tenido todavía denuncia formal sobre posibles situaciones de las que se divulgaron las redes sociales”, confirmó el jefe de la Unidad Regional II de la Policía, Carlos Bruno, a este medio; aunque aseguró que iniciaron un expediente para dar con quienes están denunciando públicamente los intentos de secuestro.

Luego, en las redes sociales vecinos advirtieron que vieron el vehículo deambulando por las calles de Cervantes, según alertó otra persona en Facebook.

En toda la región, se sabe que hay personas que se dedican a la compra de cabello para hacer extensiones de pelo y pelucas, también hay quienes acuden a las donaciones de cabello; lo cierto es que llamó la atención de las autoridades esta modalidad en los barrios vulnerables.

Desde la policía aseguraron que tomaron cartas en el asunto y piden a la comunidad que ante cualquier situación extraña se comuniquen de manera inmediata.

EL ROBO DE CABELLO ES UN DELITO

Si bien existe el delito de robo de pelo, no se pudo comprobar que este sea el caso. En nuestro país se han reportado muchos casos de “pirañas robapelo” cuyas principales víctimas son mujeres y que tiene como fin la venta de extensiones o pelucas. En Venezuela, por ejemplo, es una cuestión de Estado.

Las denuncias realizadas a nivel nacional e internacional apuntan a grupos de dos a tres personas y el modus operandi consiste en que mientras una persona sujeta a la víctima, el otro delincuente le corta la cabellera con tijeras de jardinería.

Fuente: Diario Rio Negro