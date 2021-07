Pierina Segura se prepara para el Mundial de Egipto

Este miércoles el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, se reunió en el gimnasio municipal N°1 con la atleta comodorense Pierina Segura, quien recibió el pasado viernes 2 de julio la citación para ser parte de la delegación argentina en el próximo Campeonato Mundial organizado por la Federación Mundial de Kickboxing (WKF – World Kickboxing Federation).

Dicha convocatoria asegura que la kickboxer patagónica clasificó para integrar el seleccionado argentino en el próximo Mundial a realizarse en El Cairo, Egipto, del 18 al 24 de octubre de este año, gracias a su participación con primeros puestos en selectivos nacionales de 2019.

De esta manera, se oficializó su citación, teniendo a Carlos Suárez (director continental WKF) como manager deportivo y único representante oficial de la WKF en Argentina, en una carta firmada por Fritz Exenberger (director mundial WKF) y el propio Suárez.

Tras la reunión con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, Pierina Segura comentó: “La verdad que estoy muy agradecida con Hernán, siempre acompañando, estando, escuchando y atendiendo a las necesidades de todos los deportistas. Lo que vine a pedir es un poco de ayuda económica para poder costear los pasajes a Buenos Aires y a El Cairo, Egipto. Me dijeron que sí, que me ponga en campaña para ver los montos, y que me van a acompañar. Es un alivio enorme saber que vamos a poder participar en este mundial”.

Segura tendrá tres meses de preparación hasta octubre, con la posibilidad de inscribirse (en su categoría mosca hasta 52kg.) en las diversas modalidades que ofrece el Campeonato Mundial WKF, tanto en Full Contact, Light Contact, Kickboxing y K-1, en combates a dos rounds de dos minutos cada uno y llaves de eliminación directa.

“Estoy emocionada y con muchas más ganas ahora de entrenar, así que tenemos un pie en El Cairo. Será cuestión de entrenar todas las modalidades, e ir y competir toda la semana”, agregó.

La atleta comodorense entrena junto al Team Araneda de Ariel Araneda, y también realiza la preparación física en el Fire Fit Club de Nelly Cueva.

“Estaremos haciendo ruido, haciendo varias cosas para poder juntar plata y seguir costeando todo lo que quede del viaje”, cerró Pierina Segura.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.