Polémica entre funcionarios de Chubut por los pantalones de la reina

Una áspera polémica entre funcionarios provinciales de Chubut llegó a los medios nacionales. Se trata del cruce entre el coordinador provincial de Reinas, Miguel Leónidas Albanese Cepeda, cuyo cargo depende de la Secretaría de Cultura de Chubut, y el director de Diversidad de Chubut, Richard Alvarenga.

Todo comenzó el fin de semana pasado, cuando una joven de Blancuntre, Nayla Risso, fue coronada como “Reina de la Fiesta del Chivito”, en El Escorial. En las fotos del evento, la “reina” aparece recibiendo sus atributos luciendo un pantalón.

Albanese Cepeda consideró “un horror” que la joven no haya lucido vestido de gala en la coronación: “Pantalones en una coronación provincial”, comentó Albanese Cepeda sobre las imágenes en las que se ve a la joven recibiendo la distinción, y acompañó el texto con emojis de asombro y espanto.

Pero eso no fue todo, sino que el funcionario respondió con aplausos y brindando su apoyo a otros comentarios que consideraban “un horror” que la joven elegida no haya lucido vestido de gala.

Pero la polémica salió de las redes y trepó a oficinas públicas. Por ejemplo, el director de Diversidad de Chubut, Richard Alvarenga, criticó el rol de Albanese Cepeda y aseguró: “Es nefasto que un varón salga a decir cómo tiene que estar vestida una mujer”.

Además, Alvarenga criticó este tipo de concursos, que degradan y cosifican a las mujeres. “En este tipo de concursos se pone en pugna la ropa y el peso que tiene una mujer. Lo mismo con la edad, o no tener hijos. Durante su reinado por ejemplo no pueden quedar embarazadas las mujeres”.

“En el país hay más de 200 fiestas populares, y en 74 ya no se eligen reinas. Hay provincias como Neuquén que lo han regulado. No es en contra de las fiestas populares, sino contra los estereotipos y la violencia simbólica. Todo esto se ha ido aceptando y normalizando. Ocurre con el racismo y el sexismo. Se interiorizan tanto algunas personas que no se dan cuenta de que son víctimas de esto”, agregó el funcionario.

“En Chubut, Comodoro, Gaiman, Madryn, Esquel ya no se eligen más reinas”, agregó Alvarenga. “Algo que se da en estos concursos es que muchas veces las reinas rechazan que se termine con estos concursos. Nosotros tratamos de hacer capacitaciones y trabajar en la sensibilización porque imponerlo también se transforma en un conflicto”, concluyó.