Polémica por una "excepción" en un control de alcoholemia

El subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Pablo González, negó este lunes que haya existido una “excepción” a una funcionaria del área que conduce el ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves, que intervino en un control realizado el fin de semana en la zona de El Elsa, en Playa Unión, para evitar que se realizara un control de alcoholemia a un conocido, supuestamente alcoholizado.

El video del momento exacto de la actuación de la funcionaria circuló rápidamente por redes sociales y WhatsApp, y recibió el repudio unánime. En las imágenes difundidas se advirtió a una persona que se identificó como integrante del área que intercedió ante una supuesta infracción vinculada con el consumo de alcohol por parte de un conductor que conocía.

Finalmente, después de algunos entredichos, la mujer se sube al automóvil de la persona que estaría alcoholizada y sale del lugar. Antes de partir, la funcionaria abraza a uno de los preventores, levantando más sospechas.

En conversación con FM El Chubut, González explicó que “la infracción madre es que hay un vehículo que se lo para en un control, vienen dos personas, una de ellas alcoholizada. Ese individuo que está de acompañante es la expareja de la funcionaria en cuestión, del Ministerio de Seguridad”.

Una vez que aparece la licencia de conducir “el auto puede seguir la marcha, incluso sino tiene la licencia o no la encuentra… se genera la infracción y puede venir otra persona a llevarse el auto porque la falta no amerita secuestro”.

“Todo lo que ocurre después, lo enmarco en cuestiones personales, discusiones que se dieron y no comparto”, agregó, aclarando que sobre la mujer que sube al auto en cuestión y lo conduce, dijo: “Acosta fue preventora durante mucho tiempo en la agencia. Ella conoce los procedimientos y sabe que no se trata de amigos. Y por suerte lo que sucedió no tuvo que ver con alcoholemia, ni nada por el estilo”.

“Fue una cuestión desagradable que escaló de una manera que no debería haber sido”, admitió el funcionario.