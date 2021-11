Policías comenzarían con retención de servicios

El lunes llevaron adelante una asamblea en la Plaza San Martín del Centro, tanto los policías en actividad y jubilados que entregaron un petitorio en la Unidad Regional, solicitando el pago de retroactivos y la actualización salarial.

Julio Moreira, representante de jubilados de la Policía, advirtió hoy que desde el sector le dieron un plazo de 24 horas al Gobierno provincial para el pago de la deuda salarial con el sector pasivo y la actualización salarial para los activos, como pasivos.

En estos momentos, explicó que “hace tres años no recibimos un incremento salarial, no deben una cláusula gatillo del 2019” y aseguró que “son denuncias gravísimas las que estamos haciendo. La gente no quiere recibir una bolsa de alimento”.

Moreira apunto directamente a Miguel Gómez, jefe de la Policía de Chubut sobre quien dijo que “como dirigente deja mucho que desear, porque hoy él se tiene que poner al frente de su Policía, porque lo están necesitando. No tiene corazón ese señor”.

“Nos piden nuestros camaradas, no queda otra, hay que hacer una retención de servicios” indicó a La Petrolera. “No queremos llegar a esto. Estamos intimando al jefe de Policía (Miguel Gómez)”.

“Estamos esperando respuesta de los delegados de Comodoro” dijo Moreira. Es que según describió “el Valle ya está movilizado, falta Comodoro y Esquel”.

“El Gobierno también puede llegar a quedarse sin custodia” advirtió. “Podemos tener vocación, pero cuando hay hambre no hay vocación”.